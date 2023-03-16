https://ria.ru/20230316/yubiley-1858380555.html
Власти ЯНАО и "Газпром" договорились о подготовке к 50-летию Нового Уренгоя
Власти ЯНАО и "Газпром" договорились о подготовке к 50-летию Нового Уренгоя - РИА Новости, 16.03.2023
Власти ЯНАО и "Газпром" договорились о подготовке к 50-летию Нового Уренгоя
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и "Газпром" договорились о реализации ряда проектов социально-экономического развития Нового Уренгоя в... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:19
2023-03-16T17:19
2023-03-16T17:19
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
газпром
новый уренгой
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
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САЛЕХАРД, 16 мар – РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и "Газпром" договорились о реализации ряда проектов социально-экономического развития Нового Уренгоя в рамках подготовки к 50-летию города, сообщает пресс-служба губернатора региона."Правительство ЯНАО и ПАО "Газпром" подписали дорожную карту взаимодействия при реализации проектов социально-экономического развития Нового Уренгоя. Документ предполагает совместную подготовку к празднованию 50-летнего юбилея газовой столицы", - говорится в сообщении.Стороны реализуют в общей сложности около 50 проектов, из них 40 – проекты "Газпрома". Благодаря совместным усилиям к 2025 году в городе появятся новые социальные объекты: две школы в микрорайонах Тундровый и Славянский, хирургический и радиотерапевтический корпуса центральной городской больницы. Большая работа запланирована на обновление административной и социальной инфраструктуры дочерних предприятий компании. Они будут соответствовать обновленному облику города.Самым ярким подарком "Газпрома" к юбилею города станет крытая пешеходная галерея-променад с интегрированными спортивными объектами. Это будет уникальное архитектурное сооружение общей площадью более 73 тысяч квадратных метров.Губернатор отметил, что "Газпром" создал в ЯНАО не только мощную производственную инфраструктуру. Ключевой вклад компания внесла в становление города Новый Уренгой. Жизнь многих трудовых коллективов "Газпрома" неотделима от развития Нового Уренгоя, подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20230207/pererabotka-1850273994.html
https://ria.ru/20221212/yamal-1838030689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, газпром, новый уренгой, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Газпром, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ямал
САЛЕХАРД, 16 мар – РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и "Газпром" договорились о реализации ряда проектов социально-экономического развития Нового Уренгоя в рамках подготовки к 50-летию города, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Правительство ЯНАО и ПАО "Газпром" подписали дорожную карту взаимодействия при реализации проектов социально-экономического развития Нового Уренгоя
. Документ предполагает совместную подготовку к празднованию 50-летнего юбилея газовой столицы", - говорится в сообщении.
Стороны реализуют в общей сложности около 50 проектов, из них 40 – проекты "Газпрома". Благодаря совместным усилиям к 2025 году в городе появятся новые социальные объекты: две школы в микрорайонах Тундровый и Славянский, хирургический и радиотерапевтический корпуса центральной городской больницы. Большая работа запланирована на обновление административной и социальной инфраструктуры дочерних предприятий компании. Они будут соответствовать обновленному облику города.
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Самым ярким подарком "Газпрома" к юбилею города станет крытая пешеходная галерея-променад с интегрированными спортивными объектами. Это будет уникальное архитектурное сооружение общей площадью более 73 тысяч квадратных метров.
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"Совсем скоро газовая столица нашей Родины отпразднует 50-летний юбилей, из которых 30 она развивается вместе с "Газпромом". Компания – наш ключевой партнер, с которым мы реализовали уже немало совместных проектов, улучшающих жизнь северян. Наша общая задача сегодня - сделать Новый Уренгой современным северным городом, где людям нравится жить, куда им хочется возвращаться. Уверен, мы с ней справимся", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Губернатор отметил, что "Газпром" создал в ЯНАО не только мощную производственную инфраструктуру. Ключевой вклад компания внесла в становление города Новый Уренгой. Жизнь многих трудовых коллективов "Газпрома" неотделима от развития Нового Уренгоя, подчеркнул глава региона.
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