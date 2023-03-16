https://ria.ru/20230316/yaponiya-1858184287.html

Япония заявила КНДР решительный протест в связи с запуском ракеты

Япония заявила КНДР решительный протест в связи с запуском ракеты - РИА Новости, 16.03.2023

Япония заявила КНДР решительный протест в связи с запуском ракеты

Япония заявила Северной Корее решительный протест и резко раскритиковала запуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило японское министерство... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T03:54

2023-03-16T03:54

2023-03-16T03:54

япония

фумио кисида

оон

пхеньян

сша

в мире

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Япония заявила Северной Корее решительный протест и резко раскритиковала запуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило японское министерство обороны. Министерство обороны Японии также сообщило, что к этому часу информации об ущербе японским воздушным и морским судам не зафиксировано. Продолжается анализ и сбор информации. Ведомство сообщает, что премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился находиться в состоянии повышенной готовности на случай непредвиденных ситуаций, а также обеспечить безопасность морским и воздушным судам. Министр обороны Ясукадзу Хамада приказал взаимодействовать с США и другими странами при сборе и анализе информации. Северная Корея в 7.09 (1.09 мск) запустила из окрестностей Пхеньяна межконтинентальную баллистическую ракету в восточном направлении, сообщало ранее МО Японии. Ракета пролетела около 70 минут и в 8.19 (2.19 мск), предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета, по данным японских военных, составила 1 тысячу километров, максимальная высота полета - 6 тысяч километров. В связи с запуском МБР премьер-министр Японии объявил о созыве совещания национального совета безопасности с участием ключевых министров. Ранее сообщалось, что ракета была выпущена, предположительно, по навесной траектории под большим углом вертикально. За счет этого увеличивается высота полета и сокращается дальность. Это уже шестой пуск баллистической ракеты КНДР в этом году. За прошлый она провела 37 таких пусков. КНДР 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала запуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести запуск северокорейской МБР.

https://ria.ru/20230220/yaponiya-1853042253.html

япония

пхеньян

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япония, фумио кисида, оон, пхеньян, сша, в мире