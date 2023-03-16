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В Кремле оценили перспективы встречи Асада и Эрдогана - РИА Новости, 16.03.2023
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12:44 16.03.2023 (обновлено: 12:45 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/vstrecha-1858266377.html
В Кремле оценили перспективы встречи Асада и Эрдогана
В Кремле оценили перспективы встречи Асада и Эрдогана - РИА Новости, 16.03.2023
В Кремле оценили перспективы встречи Асада и Эрдогана
Встрече президента Сирии Башара Асада с турецким лидером Тайипом Эрдоганом должны предшествовать контакты на рабочем уровне, сказал пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:44
2023-03-16T12:45
политика
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башар асад
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Встрече президента Сирии Башара Асада с турецким лидером Тайипом Эрдоганом должны предшествовать контакты на рабочем уровне, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров с Асадом президента России Владимира Путина, Песков сообщил, что на встрече затрагивалась тема нормализации отношений Дамаска и Анкары. "Такой встрече должны предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне, которые сейчас осуществляются. Эта работа будет продолжаться", - сказал Песков на вопрос, можно ли ждать встречи лидеров Сирии и Турции. Ранее Асад в интервью РИА Новости сообщил, что готов встретиться с Эрдоганом только после вывода турецких войск из Сирии.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
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политика, цены на нефть, россия, сирия, дмитрий песков, башар асад, владимир путин, дамаск (город), сирийские демократические силы, в мире
Политика, Цены на нефть, Россия, Сирия, Дмитрий Песков, Башар Асад, Владимир Путин, Дамаск (город), Сирийские демократические силы, В мире
В Кремле оценили перспективы встречи Асада и Эрдогана

Песков сообщил, что контакты на рабочем уровне по поводу встречи Асада и Эрдогана ведутся

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей
Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Встрече президента Сирии Башара Асада с турецким лидером Тайипом Эрдоганом должны предшествовать контакты на рабочем уровне, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров с Асадом президента России Владимира Путина, Песков сообщил, что на встрече затрагивалась тема нормализации отношений Дамаска и Анкары.
"Такой встрече должны предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне, которые сейчас осуществляются. Эта работа будет продолжаться", - сказал Песков на вопрос, можно ли ждать встречи лидеров Сирии и Турции.
Ранее Асад в интервью РИА Новости сообщил, что готов встретиться с Эрдоганом только после вывода турецких войск из Сирии.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
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