В Кремле оценили перспективы встречи Асада и Эрдогана
Песков сообщил, что контакты на рабочем уровне по поводу встречи Асада и Эрдогана ведутся
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей
Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Встрече президента Сирии Башара Асада с турецким лидером Тайипом Эрдоганом должны предшествовать контакты на рабочем уровне, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров с Асадом президента России Владимира Путина, Песков сообщил, что на встрече затрагивалась тема нормализации отношений Дамаска и Анкары.
"Такой встрече должны предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне, которые сейчас осуществляются. Эта работа будет продолжаться", - сказал Песков на вопрос, можно ли ждать встречи лидеров Сирии и Турции.
Ранее Асад в интервью РИА Новости сообщил, что готов встретиться с Эрдоганом только после вывода турецких войск из Сирии.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.