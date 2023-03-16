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Блогеры Чекалины не признали вину по обвинению в отмывании денег

Блогеры Чекалины не признали вину по обвинению в отмывании денег - РИА Новости, 16.03.2023

Блогеры Чекалины не признали вину по обвинению в отмывании денег

Блогеры Валерия и Артем Чекалины не признали вину по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:47

2023-03-16T17:47

2023-03-16T18:41

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогеры Валерия и Артем Чекалины не признали вину по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Вину они не признали", - говорится в сообщении.Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила более чем 300 миллионов рублей. В четверг следователи сообщили о возбуждении второго уголовного дела, об отмывании 130 миллионов рублей, против блогера-миллионника Лерчека и ее мужа.

https://ria.ru/20230314/lerchek-1857795493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, шоу-бизнес, россия, следственный комитет россии (ск рф)