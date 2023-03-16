https://ria.ru/20230316/ukraina-1858402681.html

Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном

Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном - РИА Новости, 16.03.2023

Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и пообещал найти их и наказать. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:16

2023-03-16T18:16

2023-03-16T18:47

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

безопасность

чеченская республика (чечня)

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и пообещал найти их и наказать. По его словам, запечатленные на кадрах люди показали всем свое "истинное фашистско-сатанинское нутро". При этом Кадыров усомнился, что у украинских военных хватило бы смелости дотронуться до Корана, если бы рядом был хоть один чеченец или мусульманин. Кроме того, он резко осудил мусульман, воюющих за киевский режим. "Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда? Нет вам оправдания!" — подчеркнул глава Чечни.Он также добавил, что эти люди "будут прокляты", равно как и те, кто решил поглумиться над Кораном.

https://ria.ru/20230130/kadyrov-1848409513.html

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Кирилл Волков

рамзан кадыров, безопасность, чеченская республика (чечня), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр