https://ria.ru/20230316/ukraina-1858402681.html
Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном
Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном - РИА Новости, 16.03.2023
Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и пообещал найти их и наказать. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:16
2023-03-16T18:16
2023-03-16T18:47
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
безопасность
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россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и пообещал найти их и наказать. По его словам, запечатленные на кадрах люди показали всем свое "истинное фашистско-сатанинское нутро". При этом Кадыров усомнился, что у украинских военных хватило бы смелости дотронуться до Корана, если бы рядом был хоть один чеченец или мусульманин. Кроме того, он резко осудил мусульман, воюющих за киевский режим. "Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда? Нет вам оправдания!" — подчеркнул глава Чечни.Он также добавил, что эти люди "будут прокляты", равно как и те, кто решил поглумиться над Кораном.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном
Глава Чечни Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном
ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале
видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и пообещал найти их и наказать.
По его словам, запечатленные на кадрах люди показали всем свое "истинное фашистско-сатанинское нутро". При этом Кадыров усомнился, что у украинских военных хватило бы смелости дотронуться до Корана, если бы рядом был хоть один чеченец или мусульманин.
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"Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией. <…> Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать! И я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он ускорил ваш неминуемый конец", — написал Кадыров к описанию видео.
Кроме того, он резко осудил мусульман, воюющих за киевский режим.
"Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда? Нет вам оправдания!" — подчеркнул глава Чечни.
Он также добавил, что эти люди "будут прокляты", равно как и те, кто решил поглумиться над Кораном.
Кадыров заявил, что не простит датского политика, который сжег Коран