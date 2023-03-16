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Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:16 16.03.2023 (обновлено: 18:47 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858402681.html
Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном
Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном - РИА Новости, 16.03.2023
Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и пообещал найти их и наказать. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:16
2023-03-16T18:47
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
безопасность
чеченская республика (чечня)
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и пообещал найти их и наказать. По его словам, запечатленные на кадрах люди показали всем свое "истинное фашистско-сатанинское нутро". При этом Кадыров усомнился, что у украинских военных хватило бы смелости дотронуться до Корана, если бы рядом был хоть один чеченец или мусульманин. Кроме того, он резко осудил мусульман, воюющих за киевский режим. "Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда? Нет вам оправдания!" — подчеркнул глава Чечни.Он также добавил, что эти люди "будут прокляты", равно как и те, кто решил поглумиться над Кораном.
https://ria.ru/20230130/kadyrov-1848409513.html
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рамзан кадыров, безопасность, чеченская республика (чечня), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном

Глава Чечни Кадыров пообещал наказать украинских военных, глумившихся над Кораном

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и пообещал найти их и наказать.
По его словам, запечатленные на кадрах люди показали всем свое "истинное фашистско-сатанинское нутро". При этом Кадыров усомнился, что у украинских военных хватило бы смелости дотронуться до Корана, если бы рядом был хоть один чеченец или мусульманин.
«

"Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией. <…> Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать! И я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он ускорил ваш неминуемый конец", — написал Кадыров к описанию видео.

Кроме того, он резко осудил мусульман, воюющих за киевский режим.
"Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда? Нет вам оправдания!" — подчеркнул глава Чечни.
Он также добавил, что эти люди "будут прокляты", равно как и те, кто решил поглумиться над Кораном.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровБезопасностьЧеченская республика (Чечня)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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