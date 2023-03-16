https://ria.ru/20230316/ukraina-1858345425.html

В Киеве не ждут изменения ситуации на фронте после поставок польских МиГ-29

В Киеве не ждут изменения ситуации на фронте после поставок польских МиГ-29 - РИА Новости, 16.03.2023

В Киеве не ждут изменения ситуации на фронте после поставок польских МиГ-29

Самолеты МиГ-29 советского образца, которые Польша пообещала передать Украине, не помогут кардинально изменить ситуацию на фронте и усилить позиции войск,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:50

2023-03-16T15:50

2023-03-16T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

миг-29

нато

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Самолеты МиГ-29 советского образца, которые Польша пообещала передать Украине, не помогут кардинально изменить ситуацию на фронте и усилить позиции войск, заявил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат. Во вторник премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна может передать Киеву МиГ-29 через четыре-шесть недель. "На них (МиГ-29 – ред.) проводились некоторые модернизации, чтобы соответствовать нормам НАТО. Это портовое оборудование – GPS-навигатор, система связи, система "свой-чужой". Вот и все, этот самолет остается советским, каким бы он там ни был. Особенных изменений на фронте вряд ли оно даст. Нам, чтобы получить превосходство в воздухе, нужны многоцелевые современные самолеты", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада". Ранее польский премьер заявлял, что Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 лишь в коалиции со странами НАТО. До этого власти Польши информировали о том, что уже передали Украине запчасти для МиГ-29. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858118558.html

https://ria.ru/20230315/mig-1858060494.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, миг-29, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины