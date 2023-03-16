https://ria.ru/20230316/ukraina-1858272530.html

Пленный азовец рассказал, как в полку готовились наступать на Донецк

Пленный азовец рассказал, как в полку готовились наступать на Донецк - РИА Новости, 16.03.2023

Пленный азовец рассказал, как в полку готовились наступать на Донецк

В украинском националистическом полку "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) еще до 2022 года проводились штабные игры, которые... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:03

2023-03-16T13:03

2023-03-16T14:31

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. В украинском националистическом полку "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) еще до 2022 года проводились штабные игры, которые рассматривали сценарии наступления на ДНР и даже выхода в Ростовскую область, рассказал РИА Новости старшина Артем Ступницкий, служивший в полку делопроизводителем. "В формате обучающих (игр) точно да", - ответил на вопрос, готовился ли "Азов"* к наступательным действиям. По его словам, в форме командно-штабных учений "прорабатывались разные игровые действия: от противодесантной обороны до проведения наступательных действий". Причем наступление предполагалось во взаимодействии с другими частями Украины, потому что "количество полка мало для ведения больших военных действий". Наступать предполагалось как вдоль Азовского моря по направлению к Новоазовску, который тогда находился под контролем ДНР, так и севернее, в направлении Донецка - "в сторону ближайших населенных пунктов, у которых есть соприкосновение, есть проходы для механизированной бригады - вот в таких точках и рассматривались проходы". В случае успешного наступления рассматривались варианты захода на территорию Ростовской области, рассказал Ступницкий. "Лично моя мысль - конечно, могло быть. В рамках планирования", - признался он. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html

https://ria.ru/20221223/verbovka-1840959660.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр