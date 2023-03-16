Пленный азовец рассказал, как в полку готовились наступать на Донецк
Пленный азовец: в полку еще до 2022 года проводились штабные игры по наступлению на ДНР
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты ведут обстрел
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты ведут обстрел. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. В украинском националистическом полку "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) еще до 2022 года проводились штабные игры, которые рассматривали сценарии наступления на ДНР и даже выхода в Ростовскую область, рассказал РИА Новости старшина Артем Ступницкий, служивший в полку делопроизводителем.
"В формате обучающих (игр) точно да", - ответил на вопрос, готовился ли "Азов"* к наступательным действиям. По его словам, в форме командно-штабных учений "прорабатывались разные игровые действия: от противодесантной обороны до проведения наступательных действий". Причем наступление предполагалось во взаимодействии с другими частями Украины, потому что "количество полка мало для ведения больших военных действий".
Наступать предполагалось как вдоль Азовского моря по направлению к Новоазовску, который тогда находился под контролем ДНР, так и севернее, в направлении Донецка - "в сторону ближайших населенных пунктов, у которых есть соприкосновение, есть проходы для механизированной бригады - вот в таких точках и рассматривались проходы".
В случае успешного наступления рассматривались варианты захода на территорию Ростовской области, рассказал Ступницкий. "Лично моя мысль - конечно, могло быть. В рамках планирования", - признался он.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Запрещенная в России террористическая организация