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Пленный азовец рассказал, как в полку готовились наступать на Донецк - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 16.03.2023 (обновлено: 14:31 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858272530.html
Пленный азовец рассказал, как в полку готовились наступать на Донецк
Пленный азовец рассказал, как в полку готовились наступать на Донецк - РИА Новости, 16.03.2023
Пленный азовец рассказал, как в полку готовились наступать на Донецк
В украинском националистическом полку "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) еще до 2022 года проводились штабные игры, которые... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:03
2023-03-16T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. В украинском националистическом полку "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) еще до 2022 года проводились штабные игры, которые рассматривали сценарии наступления на ДНР и даже выхода в Ростовскую область, рассказал РИА Новости старшина Артем Ступницкий, служивший в полку делопроизводителем. "В формате обучающих (игр) точно да", - ответил на вопрос, готовился ли "Азов"* к наступательным действиям. По его словам, в форме командно-штабных учений "прорабатывались разные игровые действия: от противодесантной обороны до проведения наступательных действий". Причем наступление предполагалось во взаимодействии с другими частями Украины, потому что "количество полка мало для ведения больших военных действий". Наступать предполагалось как вдоль Азовского моря по направлению к Новоазовску, который тогда находился под контролем ДНР, так и севернее, в направлении Донецка - "в сторону ближайших населенных пунктов, у которых есть соприкосновение, есть проходы для механизированной бригады - вот в таких точках и рассматривались проходы". В случае успешного наступления рассматривались варианты захода на территорию Ростовской области, рассказал Ступницкий. "Лично моя мысль - конечно, могло быть. В рамках планирования", - признался он. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html
https://ria.ru/20221223/verbovka-1840959660.html
донецкая народная республика
россия
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безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пленный азовец рассказал, как в полку готовились наступать на Донецк

Пленный азовец: в полку еще до 2022 года проводились штабные игры по наступлению на ДНР

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты ведут обстрел
Украинские солдаты ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты ведут обстрел. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. В украинском националистическом полку "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) еще до 2022 года проводились штабные игры, которые рассматривали сценарии наступления на ДНР и даже выхода в Ростовскую область, рассказал РИА Новости старшина Артем Ступницкий, служивший в полку делопроизводителем.
"В формате обучающих (игр) точно да", - ответил на вопрос, готовился ли "Азов"* к наступательным действиям. По его словам, в форме командно-штабных учений "прорабатывались разные игровые действия: от противодесантной обороны до проведения наступательных действий". Причем наступление предполагалось во взаимодействии с другими частями Украины, потому что "количество полка мало для ведения больших военных действий".
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Наступать предполагалось как вдоль Азовского моря по направлению к Новоазовску, который тогда находился под контролем ДНР, так и севернее, в направлении Донецка - "в сторону ближайших населенных пунктов, у которых есть соприкосновение, есть проходы для механизированной бригады - вот в таких точках и рассматривались проходы".
В случае успешного наступления рассматривались варианты захода на территорию Ростовской области, рассказал Ступницкий. "Лично моя мысль - конечно, могло быть. В рамках планирования", - признался он.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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