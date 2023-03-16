https://ria.ru/20230316/ubiystvo-1858390063.html

Суд в ЛНР приговорил украинского военного к 20 годам колонии

Суд в ЛНР приговорил украинского военного к 20 годам колонии - РИА Новости, 16.03.2023

Суд в ЛНР приговорил украинского военного к 20 годам колонии

Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии военнослужащего Украины, который в апреле 2022 года сжег из огнемета автомобиль с мирными жителями, сообщила... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:45

2023-03-16T17:45

2023-03-16T19:01

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии военнослужащего Украины, который в апреле 2022 года сжег из огнемета автомобиль с мирными жителями, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Суд приговорил преступника к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — уточняется в релизе. Подсудимый в апреле 2022-го в городе Рубежное Северодонецкого района ЛНР получил от командования информацию об автомобиле с мирными гражданами, пытавшимися эвакуироваться из населенного пункта из-за обстрелов. Препятствуя их выезду из города, боец ВСУ выстрелил из реактивного огнемета в машину. Двое мирных жителей погибли, трое получили ранения разной тяжести, а автомобиль полностью сгорел. Военнослужащего ВСУ признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, убийстве двух, совершенном общеопасным способом, умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

https://ria.ru/20220922/gosizmena-1818665622.html

https://ria.ru/20220908/diversant-1815499302.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, в мире