https://ria.ru/20230316/turtsiya-1858285312.html

США хотят превратить Черное море в натовское "озеро", пишет турецкая газета

США хотят превратить Черное море в натовское "озеро", пишет турецкая газета - РИА Новости, 16.03.2023

США хотят превратить Черное море в натовское "озеро", пишет турецкая газета

Стратегия США нацелена на превращение Черного моря в "озеро" стран НАТО, Турция же считает, что море принадлежит всем странам в равной мере, пишет газета... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:33

2023-03-16T13:33

2023-03-16T13:33

черное море

сша

турция

джон кирби

нато

cumhuriyet

су-27

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СТАМБУЛ, 16 мар – РИА Новости. Стратегия США нацелена на превращение Черного моря в "озеро" стран НАТО, Турция же считает, что море принадлежит всем странам в равной мере, пишет газета Cumhuriyet. Автор статьи обратил внимание на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, по словам которого, США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с российским СУ-27 и американским БПЛА, Кирби добавил, что "мы летаем над этим воздушным пространством в продолжении года, мы продолжим это делать, и нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами". "Так в чем же заключается стратегия США? Вашингтон после развала СССР в возникшей ситуации пытается найти способ превратить Черное море в озеро стран НАТО. Вашингтон пытается помешать усилиям Турции, которая во время холодной войны добивалась гармонии и баланса в Черном море", - говорится в статье. По мнению автора, для этого плана США и сделали Украину и Грузию партнерами НАТО и ведут речь о возможном их вступлении в альянс, чтобы из шести стран бассейна Черного моря пять были членами альянса (Турция не признает независимость Абхазии). "Тем самым США пытаются установить стратегическое превосходство над РФ и получить преимущество в глобальной битве за власть, удержав важную часть Евразии", - полагает автор статьи. По его словам, корабли США не могут свободно войти в Черное море из-за одного препятствия – нынешнего статуса конвенции Монтрё. Анкара же считает цели США противоречащими ее собственной стратегии, отмечается в статье. "С 1936 года Турция в отношениях с Россией в том, что касается Черного моря, соблюдает гармонию и баланс. Лучше всего стратегию властей Турции по Черному морю определил экс-начальник генштаба ВС в 2008 году: "Черное море - это вопрос, касающийся только стран его бассейна", - пишет газета. Автор статьи подчеркнул, что конвенция Монтрё в данный момент является гарантией того, что Черное море принадлежит только странам его бассейна. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230315/ssha-1858047154.html

https://ria.ru/20230201/more-1848856203.html

https://ria.ru/20230129/melnik-1848183742.html

черное море

сша

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, сша, турция, джон кирби, нато, cumhuriyet, су-27