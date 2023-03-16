https://ria.ru/20230316/turizm-1858329871.html

В Турции на популярном курорте ожидаются торнадо, ливни, град и паводки

В Турции на популярном курорте ожидаются торнадо, ливни, град и паводки - РИА Новости, 16.03.2023

В Турции на популярном курорте ожидаются торнадо, ливни, град и паводки

Власти турецкого курорта Аланья предупредили жителей города о непогоде, сильных осадках и опасности паводков. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:32

2023-03-16T18:32

2023-03-16T18:32

туризм

туризм

новости - туризм

аланья (город)

турция

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СТАМБУЛ, 16 мар — РИА Новости. Власти турецкого курорта Аланья предупредили жителей города о непогоде, сильных осадках и опасности паводков. Синоптики отметили, что мощные ливни ожидаются с полудня четверга. В горах выпадет значительное количество снега, сообщается в полученном РИА Новости заявлении мэрии Аланьи. "Просим граждан проявить бдительность и принять необходимые меры в связи с тем, что из-за осадков могут возникнуть селевые потоки, паводки, торнадо, град, сильный ветер, гололед", — сообщила мэрия. Проливной дождь вызвал наводнения в среду в провинциях Шанлыурфа и Адыяман на юго-востоке Турции, погибли не менее 15 человек.

https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html

аланья (город)

турция

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, аланья (город), турция