https://ria.ru/20230316/turizm-1858329871.html
В Турции на популярном курорте ожидаются торнадо, ливни, град и паводки
В Турции на популярном курорте ожидаются торнадо, ливни, град и паводки - РИА Новости, 16.03.2023
В Турции на популярном курорте ожидаются торнадо, ливни, град и паводки
Власти турецкого курорта Аланья предупредили жителей города о непогоде, сильных осадках и опасности паводков. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:32
2023-03-16T18:32
2023-03-16T18:32
туризм
туризм
новости - туризм
аланья (город)
турция
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СТАМБУЛ, 16 мар — РИА Новости. Власти турецкого курорта Аланья предупредили жителей города о непогоде, сильных осадках и опасности паводков. Синоптики отметили, что мощные ливни ожидаются с полудня четверга. В горах выпадет значительное количество снега, сообщается в полученном РИА Новости заявлении мэрии Аланьи. "Просим граждан проявить бдительность и принять необходимые меры в связи с тем, что из-за осадков могут возникнуть селевые потоки, паводки, торнадо, град, сильный ветер, гололед", — сообщила мэрия. Проливной дождь вызвал наводнения в среду в провинциях Шанлыурфа и Адыяман на юго-востоке Турции, погибли не менее 15 человек.
https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, аланья (город), турция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Аланья (город), Турция
В Турции на популярном курорте ожидаются торнадо, ливни, град и паводки
Власти Турции предупреждают отдыхающих в Аланье о ливнях, граде, торнадо и паводках
СТАМБУЛ, 16 мар — РИА Новости. Власти турецкого курорта Аланья предупредили жителей города о непогоде, сильных осадках и опасности паводков.
Синоптики отметили, что мощные ливни ожидаются с полудня четверга. В горах выпадет значительное количество снега, сообщается в полученном РИА Новости заявлении мэрии Аланьи.
"Просим граждан проявить бдительность и принять необходимые меры в связи с тем, что из-за осадков могут возникнуть селевые потоки, паводки, торнадо, град, сильный ветер, гололед", — сообщила мэрия.
Проливной дождь вызвал наводнения в среду в провинциях Шанлыурфа
и Адыяман на юго-востоке Турции, погибли не менее 15 человек.
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