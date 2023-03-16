https://ria.ru/20230316/transport-1858279659.html
В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона
В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона - РИА Новости, 16.03.2023
В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона
Решения в рамках модернизации общественного транспорта в Ярославской области, которую проводит правительство региона, получили положительную экспертную оценку,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:18
2023-03-16T13:18
2023-03-16T16:47
ярославская область
ярославская область
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Решения в рамках модернизации общественного транспорта в Ярославской области, которую проводит правительство региона, получили положительную экспертную оценку, сообщила пресс-служба областного правительства. Тему модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе обсудили на круглом столе, проведенном по инициативе правительства региона, с участием представителей министерства транспорта РФ, правительства области, специалистов по пассажирским перевозкам, депутатов, общественников, СМИ. Первый зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев подчеркнул, что правительству региона крайне важно вести диалог с жителями, получать обратную связь, вместе обсуждать проблемные и волнующие вопросы. "Общественный транспорт – социальная сфера, и ее модернизация вызывает оживленную дискуссию. Ее осложняют два фактора: незнание и предвзятость. Надеемся, что в том числе по итогам сегодняшнего мероприятия мы эти факторы снимем", - цитирует Авдеева пресс-служба областного правительства. Концепцию преобразований в сфере общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе представила директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных. Она сделала особый акцент на том, что в рамках модернизации маршрутная сеть и нумерация автобусов сохранены. Кроме того, вводятся дополнительные маршруты по регулируемым тарифам, необходимые для сохранения единства тарифной политики и повышения доступности транспортных услуг для всех категорий граждан. Будут введены дополнительные маршруты в праздничные дни, в том числе хоккейные маршруты со специальным индексом нумерации. По данным областного правительства, большинство участников круглого стола отметили, что модернизация общественного транспорта Ярославлю и Ярославскому району необходима. Принятые областным правительством решения в рамках модернизации получили положительную экспертную оценку.
https://ria.ru/20230314/dorogi-1857897345.html
https://ria.ru/20230227/rabota-1854717091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, ярославль, ярославский район
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Ярославский район
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Решения в рамках модернизации общественного транспорта в Ярославской области, которую проводит правительство региона, получили положительную экспертную оценку, сообщила пресс-служба областного правительства.
Тему модернизации общественного транспорта в Ярославле
и Ярославском районе
обсудили на круглом столе, проведенном по инициативе правительства региона, с участием представителей министерства транспорта РФ
, правительства области, специалистов по пассажирским перевозкам, депутатов, общественников, СМИ.
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Первый зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев подчеркнул, что правительству региона крайне важно вести диалог с жителями, получать обратную связь, вместе обсуждать проблемные и волнующие вопросы.
"Общественный транспорт – социальная сфера, и ее модернизация вызывает оживленную дискуссию. Ее осложняют два фактора: незнание и предвзятость. Надеемся, что в том числе по итогам сегодняшнего мероприятия мы эти факторы снимем", - цитирует Авдеева пресс-служба областного правительства.
Концепцию преобразований в сфере общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе представила директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных. Она сделала особый акцент на том, что в рамках модернизации маршрутная сеть и нумерация автобусов сохранены. Кроме того, вводятся дополнительные маршруты по регулируемым тарифам, необходимые для сохранения единства тарифной политики и повышения доступности транспортных услуг для всех категорий граждан. Будут введены дополнительные маршруты в праздничные дни, в том числе хоккейные маршруты со специальным индексом нумерации.
По данным областного правительства, большинство участников круглого стола отметили, что модернизация общественного транспорта Ярославлю и Ярославскому району необходима. Принятые областным правительством решения в рамках модернизации получили положительную экспертную оценку.
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