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В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона - РИА Новости, 16.03.2023
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Ярославская область
 
13:18 16.03.2023 (обновлено: 16:47 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/transport-1858279659.html
В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона
В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона - РИА Новости, 16.03.2023
В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона
Решения в рамках модернизации общественного транспорта в Ярославской области, которую проводит правительство региона, получили положительную экспертную оценку,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:18
2023-03-16T16:47
ярославская область
ярославская область
ярославль
ярославский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Решения в рамках модернизации общественного транспорта в Ярославской области, которую проводит правительство региона, получили положительную экспертную оценку, сообщила пресс-служба областного правительства. Тему модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе обсудили на круглом столе, проведенном по инициативе правительства региона, с участием представителей министерства транспорта РФ, правительства области, специалистов по пассажирским перевозкам, депутатов, общественников, СМИ. Первый зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев подчеркнул, что правительству региона крайне важно вести диалог с жителями, получать обратную связь, вместе обсуждать проблемные и волнующие вопросы. "Общественный транспорт – социальная сфера, и ее модернизация вызывает оживленную дискуссию. Ее осложняют два фактора: незнание и предвзятость. Надеемся, что в том числе по итогам сегодняшнего мероприятия мы эти факторы снимем", - цитирует Авдеева пресс-служба областного правительства. Концепцию преобразований в сфере общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе представила директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных. Она сделала особый акцент на том, что в рамках модернизации маршрутная сеть и нумерация автобусов сохранены. Кроме того, вводятся дополнительные маршруты по регулируемым тарифам, необходимые для сохранения единства тарифной политики и повышения доступности транспортных услуг для всех категорий граждан. Будут введены дополнительные маршруты в праздничные дни, в том числе хоккейные маршруты со специальным индексом нумерации. По данным областного правительства, большинство участников круглого стола отметили, что модернизация общественного транспорта Ярославлю и Ярославскому району необходима. Принятые областным правительством решения в рамках модернизации получили положительную экспертную оценку.
https://ria.ru/20230314/dorogi-1857897345.html
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ярославская область, ярославль, ярославский район
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Ярославский район

В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона

© РИА Новости / Мария СеливановаЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Ярославль. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Решения в рамках модернизации общественного транспорта в Ярославской области, которую проводит правительство региона, получили положительную экспертную оценку, сообщила пресс-служба областного правительства.
Тему модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе обсудили на круглом столе, проведенном по инициативе правительства региона, с участием представителей министерства транспорта РФ, правительства области, специалистов по пассажирским перевозкам, депутатов, общественников, СМИ.
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Первый зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев подчеркнул, что правительству региона крайне важно вести диалог с жителями, получать обратную связь, вместе обсуждать проблемные и волнующие вопросы.
"Общественный транспорт – социальная сфера, и ее модернизация вызывает оживленную дискуссию. Ее осложняют два фактора: незнание и предвзятость. Надеемся, что в том числе по итогам сегодняшнего мероприятия мы эти факторы снимем", - цитирует Авдеева пресс-служба областного правительства.
Концепцию преобразований в сфере общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе представила директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных. Она сделала особый акцент на том, что в рамках модернизации маршрутная сеть и нумерация автобусов сохранены. Кроме того, вводятся дополнительные маршруты по регулируемым тарифам, необходимые для сохранения единства тарифной политики и повышения доступности транспортных услуг для всех категорий граждан. Будут введены дополнительные маршруты в праздничные дни, в том числе хоккейные маршруты со специальным индексом нумерации.
По данным областного правительства, большинство участников круглого стола отметили, что модернизация общественного транспорта Ярославлю и Ярославскому району необходима. Принятые областным правительством решения в рамках модернизации получили положительную экспертную оценку.
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