https://ria.ru/20230316/transport-1858279659.html

В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона

В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона - РИА Новости, 16.03.2023

В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона

Решения в рамках модернизации общественного транспорта в Ярославской области, которую проводит правительство региона, получили положительную экспертную оценку,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:18

2023-03-16T13:18

2023-03-16T16:47

ярославская область

ярославская область

ярославль

ярославский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Решения в рамках модернизации общественного транспорта в Ярославской области, которую проводит правительство региона, получили положительную экспертную оценку, сообщила пресс-служба областного правительства. Тему модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе обсудили на круглом столе, проведенном по инициативе правительства региона, с участием представителей министерства транспорта РФ, правительства области, специалистов по пассажирским перевозкам, депутатов, общественников, СМИ. Первый зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев подчеркнул, что правительству региона крайне важно вести диалог с жителями, получать обратную связь, вместе обсуждать проблемные и волнующие вопросы. "Общественный транспорт – социальная сфера, и ее модернизация вызывает оживленную дискуссию. Ее осложняют два фактора: незнание и предвзятость. Надеемся, что в том числе по итогам сегодняшнего мероприятия мы эти факторы снимем", - цитирует Авдеева пресс-служба областного правительства. Концепцию преобразований в сфере общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе представила директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных. Она сделала особый акцент на том, что в рамках модернизации маршрутная сеть и нумерация автобусов сохранены. Кроме того, вводятся дополнительные маршруты по регулируемым тарифам, необходимые для сохранения единства тарифной политики и повышения доступности транспортных услуг для всех категорий граждан. Будут введены дополнительные маршруты в праздничные дни, в том числе хоккейные маршруты со специальным индексом нумерации. По данным областного правительства, большинство участников круглого стола отметили, что модернизация общественного транспорта Ярославлю и Ярославскому району необходима. Принятые областным правительством решения в рамках модернизации получили положительную экспертную оценку.

https://ria.ru/20230314/dorogi-1857897345.html

https://ria.ru/20230227/rabota-1854717091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ярославская область, ярославль, ярославский район