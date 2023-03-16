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В Таиланде грузовики с едой станут туристической достопримечательностью - РИА Новости, 16.03.2023
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Туризм
 
03:37 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/tailand-1858006219.html
В Таиланде грузовики с едой станут туристической достопримечательностью
В Таиланде грузовики с едой станут туристической достопримечательностью - РИА Новости, 16.03.2023
В Таиланде грузовики с едой станут туристической достопримечательностью
Власти Таиланда намерены превратить грузовики с едой – традиционные для улиц местных городов – в туристическую достопримечательность, сообщает The Star. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T03:37
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Власти Таиланда намерены превратить грузовики с едой – традиционные для улиц местных городов – в туристическую достопримечательность, сообщает The Star.Гендиректор департамент развития бизнеса (DBD) Тосапоне Дансупутра сказал, что фудтраки можно рассматривать как места притяжения путешественников. Такие точки питания, по его словам, "стимулируют экономику и повышают осведомленность о тайской кухне"."Иностранцы могут запланировать визит в Таиланд только для того, чтобы попробовать еду или напитки, которые нельзя найти больше нигде", — сказал он.Департамент будет способствовать увеличению числа фудтраков. Его сотрудники уже сейчас консультируют представителей малого бизнеса, желающих купить грузовики, по вопросам кредитования по специальной процентной ставке.
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туризм, маршруты - туризм, новости - туризм
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Новости - Туризм
В Таиланде грузовики с едой станут туристической достопримечательностью

В Таиланде намерены превратить традиционные фудтраки в туристическую достопримечательность

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриготовление еды в центре Бангкока
Приготовление еды в центре Бангкока - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Власти Таиланда намерены превратить грузовики с едой – традиционные для улиц местных городов – в туристическую достопримечательность, сообщает The Star.
Гендиректор департамент развития бизнеса (DBD) Тосапоне Дансупутра сказал, что фудтраки можно рассматривать как места притяжения путешественников. Такие точки питания, по его словам, "стимулируют экономику и повышают осведомленность о тайской кухне".
"Иностранцы могут запланировать визит в Таиланд только для того, чтобы попробовать еду или напитки, которые нельзя найти больше нигде", — сказал он.
Департамент будет способствовать увеличению числа фудтраков. Его сотрудники уже сейчас консультируют представителей малого бизнеса, желающих купить грузовики, по вопросам кредитования по специальной процентной ставке.
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