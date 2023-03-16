https://ria.ru/20230316/tailand-1858006219.html

В Таиланде грузовики с едой станут туристической достопримечательностью

В Таиланде грузовики с едой станут туристической достопримечательностью - РИА Новости, 16.03.2023

В Таиланде грузовики с едой станут туристической достопримечательностью

Власти Таиланда намерены превратить грузовики с едой – традиционные для улиц местных городов – в туристическую достопримечательность, сообщает The Star. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T03:37

2023-03-16T03:37

2023-03-16T03:37

туризм

туризм

маршруты - туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148214/37/1482143718_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_aee4cd1b0a4e23785a8d81406fd6fb84.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Власти Таиланда намерены превратить грузовики с едой – традиционные для улиц местных городов – в туристическую достопримечательность, сообщает The Star.Гендиректор департамент развития бизнеса (DBD) Тосапоне Дансупутра сказал, что фудтраки можно рассматривать как места притяжения путешественников. Такие точки питания, по его словам, "стимулируют экономику и повышают осведомленность о тайской кухне"."Иностранцы могут запланировать визит в Таиланд только для того, чтобы попробовать еду или напитки, которые нельзя найти больше нигде", — сказал он.Департамент будет способствовать увеличению числа фудтраков. Его сотрудники уже сейчас консультируют представителей малого бизнеса, желающих купить грузовики, по вопросам кредитования по специальной процентной ставке.

https://ria.ru/20230309/tailand-1856713244.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, маршруты - туризм, новости - туризм