https://ria.ru/20230316/tailand-1858006219.html
В Таиланде грузовики с едой станут туристической достопримечательностью
В Таиланде грузовики с едой станут туристической достопримечательностью - РИА Новости, 16.03.2023
В Таиланде грузовики с едой станут туристической достопримечательностью
Власти Таиланда намерены превратить грузовики с едой – традиционные для улиц местных городов – в туристическую достопримечательность, сообщает The Star. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T03:37
2023-03-16T03:37
2023-03-16T03:37
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Власти Таиланда намерены превратить грузовики с едой – традиционные для улиц местных городов – в туристическую достопримечательность, сообщает The Star.Гендиректор департамент развития бизнеса (DBD) Тосапоне Дансупутра сказал, что фудтраки можно рассматривать как места притяжения путешественников. Такие точки питания, по его словам, "стимулируют экономику и повышают осведомленность о тайской кухне"."Иностранцы могут запланировать визит в Таиланд только для того, чтобы попробовать еду или напитки, которые нельзя найти больше нигде", — сказал он.Департамент будет способствовать увеличению числа фудтраков. Его сотрудники уже сейчас консультируют представителей малого бизнеса, желающих купить грузовики, по вопросам кредитования по специальной процентной ставке.
https://ria.ru/20230309/tailand-1856713244.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, маршруты - туризм, новости - туризм
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Новости - Туризм
В Таиланде грузовики с едой станут туристической достопримечательностью
В Таиланде намерены превратить традиционные фудтраки в туристическую достопримечательность
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Власти Таиланда намерены превратить грузовики с едой – традиционные для улиц местных городов – в туристическую достопримечательность, сообщает
The Star.
Гендиректор департамент развития бизнеса (DBD) Тосапоне Дансупутра сказал, что фудтраки можно рассматривать как места притяжения путешественников. Такие точки питания, по его словам, "стимулируют экономику и повышают осведомленность о тайской кухне".
"Иностранцы могут запланировать визит в Таиланд только для того, чтобы попробовать еду или напитки, которые нельзя найти больше нигде", — сказал он.
Департамент будет способствовать увеличению числа фудтраков. Его сотрудники уже сейчас консультируют представителей малого бизнеса, желающих купить грузовики, по вопросам кредитования по специальной процентной ставке.
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