https://ria.ru/20230316/strategiya-1858316774.html
ЕК предложила стратегию обеспечения критически важными видами сырья
ЕК предложила стратегию обеспечения критически важными видами сырья - РИА Новости, 16.03.2023
ЕК предложила стратегию обеспечения критически важными видами сырья
Еврокомиссия в среду предложила комплексную стратегию обеспечения ЕС критически важными видами сырья для поддержки зеленого и цифрового перехода в экономике,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:50
2023-03-16T14:50
2023-03-16T15:03
евросоюз
еврокомиссия
европа
в мире
климат
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Еврокомиссия в среду предложила комплексную стратегию обеспечения ЕС критически важными видами сырья для поддержки зеленого и цифрового перехода в экономике, следует из опубликованного заявления ЕК."Сегодня Еврокомиссия предлагает всеобъемлющий набор действий для обеспечения доступа ЕС к надежным, диверсифицированным, доступным и устойчивым поставкам критически важного сырья. Критическое сырье незаменимо для широкого круга стратегических секторов, включая климатически нейтральную промышленность, цифровую промышленность, аэрокосмическую и оборонную отрасли экономики", - указывается в документе.В заявлении отмечается, что "спрос на важнейшее сырье, по прогнозам, резко возрастет в то время, когда Европа в значительной степени зависит от импорта, зачастую от поставщиков-монополистов из третьих стран". "ЕС необходимо снизить риски в цепочках поставок, связанные с такими стратегическими зависимостями, для повышения экономической устойчивости", - отметили в Еврокомиссии.В ЕК также указали, что предложенная стратегия использует возможности единого рынка ЕС, а также возможности европейских международных партнеров для диверсификации и расширения поставок."Государства-члены ЕС также должны будут разработать национальные программы геологоразведки ресурсов", - отмечается в документе. Кроме того, предлагается создавать запасы необходимых ресурсов, внедрять передовые технологии в обработку, переработку и вторичное использование.В ЕК подчеркивают, что на этом фоне важное значение будет придаваться развитию международной торговли и диверсификации поставщиков критически важных видов сырья в Евросоюз."Регламент устанавливает четкие ориентиры внутренних мощностей по стратегическому сырью и диверсификации его поставок в ЕС: не менее 10% от годового потребления ЕС по добыче, не менее 40% от годового потребления ЕС по обработке, не менее 15% от годового потребления ЕС по вторичной переработке, не более 65% годового потребления ЕС по каждому стратегическому сырью <…> из каждой одной третьей страны", - указывается в документе.
https://ria.ru/20230314/energiya-1857838426.html
https://ria.ru/20230315/neft-1857996209.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, еврокомиссия, европа, в мире, климат
Евросоюз, Еврокомиссия, Европа, В мире, Климат
ЕК предложила стратегию обеспечения критически важными видами сырья
Еврокомиссия предложила стратегию обеспечения ЕС критически важными видами сырья
БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости.
Еврокомиссия в среду предложила комплексную стратегию обеспечения ЕС критически важными видами сырья для поддержки зеленого и цифрового перехода в экономике, следует из опубликованного заявления
ЕК.
"Сегодня Еврокомиссия предлагает всеобъемлющий набор действий для обеспечения доступа ЕС к надежным, диверсифицированным, доступным и устойчивым поставкам критически важного сырья. Критическое сырье незаменимо для широкого круга стратегических секторов, включая климатически нейтральную промышленность, цифровую промышленность, аэрокосмическую и оборонную отрасли экономики", - указывается в документе.
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В заявлении отмечается, что "спрос на важнейшее сырье, по прогнозам, резко возрастет в то время, когда Европа
в значительной степени зависит от импорта, зачастую от поставщиков-монополистов из третьих стран". "ЕС необходимо снизить риски в цепочках поставок, связанные с такими стратегическими зависимостями, для повышения экономической устойчивости", - отметили в Еврокомиссии.
В ЕК также указали, что предложенная стратегия использует возможности единого рынка ЕС, а также возможности европейских международных партнеров для диверсификации и расширения поставок.
"Государства-члены ЕС также должны будут разработать национальные программы геологоразведки ресурсов", - отмечается в документе. Кроме того, предлагается создавать запасы необходимых ресурсов, внедрять передовые технологии в обработку, переработку и вторичное использование.
«
"ЕС никогда не будет самодостаточным в поставках такого вида сырья, будет продолжать полагаться на импорт для большей части своего потребления", - указывается в документе.
В ЕК подчеркивают, что на этом фоне важное значение будет придаваться развитию международной торговли и диверсификации поставщиков критически важных видов сырья в Евросоюз.
"Регламент устанавливает четкие ориентиры внутренних мощностей по стратегическому сырью и диверсификации его поставок в ЕС: не менее 10% от годового потребления ЕС по добыче, не менее 40% от годового потребления ЕС по обработке, не менее 15% от годового потребления ЕС по вторичной переработке, не более 65% годового потребления ЕС по каждому стратегическому сырью <…> из каждой одной третьей страны", - указывается в документе.
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