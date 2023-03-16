https://ria.ru/20230316/strategiya-1858316774.html

ЕК предложила стратегию обеспечения критически важными видами сырья

ЕК предложила стратегию обеспечения критически важными видами сырья - РИА Новости, 16.03.2023

ЕК предложила стратегию обеспечения критически важными видами сырья

Еврокомиссия в среду предложила комплексную стратегию обеспечения ЕС критически важными видами сырья для поддержки зеленого и цифрового перехода в экономике,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:50

2023-03-16T14:50

2023-03-16T15:03

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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Еврокомиссия в среду предложила комплексную стратегию обеспечения ЕС критически важными видами сырья для поддержки зеленого и цифрового перехода в экономике, следует из опубликованного заявления ЕК."Сегодня Еврокомиссия предлагает всеобъемлющий набор действий для обеспечения доступа ЕС к надежным, диверсифицированным, доступным и устойчивым поставкам критически важного сырья. Критическое сырье незаменимо для широкого круга стратегических секторов, включая климатически нейтральную промышленность, цифровую промышленность, аэрокосмическую и оборонную отрасли экономики", - указывается в документе.В заявлении отмечается, что "спрос на важнейшее сырье, по прогнозам, резко возрастет в то время, когда Европа в значительной степени зависит от импорта, зачастую от поставщиков-монополистов из третьих стран". "ЕС необходимо снизить риски в цепочках поставок, связанные с такими стратегическими зависимостями, для повышения экономической устойчивости", - отметили в Еврокомиссии.В ЕК также указали, что предложенная стратегия использует возможности единого рынка ЕС, а также возможности европейских международных партнеров для диверсификации и расширения поставок."Государства-члены ЕС также должны будут разработать национальные программы геологоразведки ресурсов", - отмечается в документе. Кроме того, предлагается создавать запасы необходимых ресурсов, внедрять передовые технологии в обработку, переработку и вторичное использование.В ЕК подчеркивают, что на этом фоне важное значение будет придаваться развитию международной торговли и диверсификации поставщиков критически важных видов сырья в Евросоюз."Регламент устанавливает четкие ориентиры внутренних мощностей по стратегическому сырью и диверсификации его поставок в ЕС: не менее 10% от годового потребления ЕС по добыче, не менее 40% от годового потребления ЕС по обработке, не менее 15% от годового потребления ЕС по вторичной переработке, не более 65% годового потребления ЕС по каждому стратегическому сырью <…> из каждой одной третьей страны", - указывается в документе.

https://ria.ru/20230314/energiya-1857838426.html

https://ria.ru/20230315/neft-1857996209.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евросоюз, еврокомиссия, европа, в мире, климат