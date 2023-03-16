https://ria.ru/20230316/stolknoveniya-1858458008.html
В Париже начались столкновения полиции и противников пенсионной реформы
В Париже начались столкновения полиции и противников пенсионной реформы - РИА Новости, 16.03.2023
В Париже начались столкновения полиции и противников пенсионной реформы
Столкновения полиции и противников пенсионной реформы на площади Согласия в Париже ужесточаются, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T23:11
2023-03-16T23:11
2023-03-16T23:11
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ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Столкновения полиции и противников пенсионной реформы на площади Согласия в Париже ужесточаются, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Акция протеста против пенсионной реформы проходит в четверг у площади Согласия в Париже, неподалеку от которой расположен Елисейский дворец. По данным полиции, в ней участвуют более 6 тысяч человек. Полиция пытается зачистить площадь от демонстрантов, однако они не расходятся. Протестующие жгут мусорные баки, площадь Согласия окутана дымом. На место прибыло подкрепление полицейских и жандармов, а также пожарные, которые тушат поджоги. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что акция в Париже проходила мирно, но к вечеру протестующие стали строить баррикады из ограждений и досок, а затем жечь их. Кроме того, они начали забрасывать полицию камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, а позднее - водометы. В четверг противники пенсионной реформы собрались у здания Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) в Париже, где должно было пройти голосование по проекту закона. Позднее протестующие переместились к площади Согласия. Власти Франции приняли законопроект о спорной пенсионной реформе без голосования в парламенте, прибегнув к статье 49.3 конституции страны. Теперь увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет будет закреплено на законодательном уровне и вступит в силу через полгода. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями страж порядка с протестующими.
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париж, франция, в мире, эммануэль макрон
Париж, Франция, В мире, Эммануэль Макрон
В Париже начались столкновения полиции и противников пенсионной реформы
В Париже ужесточились столкновения полиции и противников пенсионной реформы
ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Столкновения полиции и противников пенсионной реформы на площади Согласия в Париже ужесточаются, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Акция протеста против пенсионной реформы проходит в четверг у площади Согласия в Париже, неподалеку от которой расположен Елисейский дворец. По данным полиции, в ней участвуют более 6 тысяч человек.
Полиция пытается зачистить площадь от демонстрантов, однако они не расходятся. Протестующие жгут мусорные баки, площадь Согласия окутана дымом. На место прибыло подкрепление полицейских и жандармов, а также пожарные, которые тушат поджоги.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что акция в Париже проходила мирно, но к вечеру протестующие стали строить баррикады из ограждений и досок, а затем жечь их. Кроме того, они начали забрасывать полицию камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, а позднее - водометы.
В четверг противники пенсионной реформы собрались у здания Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) в Париже, где должно было пройти голосование по проекту закона. Позднее протестующие переместились к площади Согласия.
Власти Франции
приняли законопроект о спорной пенсионной реформе без голосования в парламенте, прибегнув к статье 49.3 конституции страны. Теперь увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет будет закреплено на законодательном уровне и вступит в силу через полгода.
Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями страж порядка с протестующими.
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