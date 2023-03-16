https://ria.ru/20230316/stolknoveniya-1858288516.html
На акции протеста в Кишиневе произошли столкновения
На акции протеста в Кишиневе произошли столкновения - РИА Новости, 16.03.2023
На акции протеста в Кишиневе произошли столкновения
Локальные столкновения между представителями молдавской оппозиции и группой агрессивных людей произошли в центре Кишинева, где проходят протестные акции,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:41
2023-03-16T13:41
2023-03-16T15:58
в мире
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молдавия
протесты
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КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Локальные столкновения между представителями молдавской оппозиции и группой агрессивных людей произошли в центре Кишинева, где проходят протестные акции, сообщил корреспондент РИА Новости. Несколько мужчин двинулись на демонстрантов, когда они подошли к парламенту. Провокаторы свободно прошли мимо полиции и накинулись с кулаками на стоящих в первых рядах демонстрантов. Сейчас акция снова проходит спокойно. Движение через центр Кишинева заблокировано, проезд по прилегающим улицам затруднен. В четверг сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" продолжают протестную акцию "Движение для народа", на которой звучат призывы к властям оплатить населению счета за газ, электроэнергию и отопление. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. В середине февраля акция проходит в рамках "Движения для народа", которое поддерживает партия "Шор". Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858230025.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Потасовка во время акции в Кишиневе
Сторонники президента Молдавии Майи Санду спровоцировали потасовку на акции оппозиции в Кишиневе
2023-03-16T13:41
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PT0M27S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, протесты
В мире, Кишинев, Молдавия, Протесты
На акции протеста в Кишиневе произошли столкновения
Столкновения произошли в центре Кишинева на акции протеста оппозиционной партии "Шор"
КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Локальные столкновения между представителями молдавской оппозиции и группой агрессивных людей произошли в центре Кишинева, где проходят протестные акции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Несколько мужчин двинулись на демонстрантов, когда они подошли к парламенту. Провокаторы свободно прошли мимо полиции и накинулись с кулаками на стоящих в первых рядах демонстрантов.
Сейчас акция снова проходит спокойно. Движение через центр Кишинева заблокировано, проезд по прилегающим улицам затруднен.
В четверг сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" продолжают протестную акцию "Движение для народа", на которой звучат призывы к властям оплатить населению счета за газ, электроэнергию и отопление.
Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии
весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
В середине февраля акция проходит в рамках "Движения для народа", которое поддерживает партия "Шор".
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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