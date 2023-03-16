https://ria.ru/20230316/stolknoveniya-1858288516.html

На акции протеста в Кишиневе произошли столкновения

На акции протеста в Кишиневе произошли столкновения - РИА Новости, 16.03.2023

На акции протеста в Кишиневе произошли столкновения

Локальные столкновения между представителями молдавской оппозиции и группой агрессивных людей произошли в центре Кишинева, где проходят протестные акции,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:41

2023-03-16T13:41

2023-03-16T15:58

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протесты

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КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Локальные столкновения между представителями молдавской оппозиции и группой агрессивных людей произошли в центре Кишинева, где проходят протестные акции, сообщил корреспондент РИА Новости. Несколько мужчин двинулись на демонстрантов, когда они подошли к парламенту. Провокаторы свободно прошли мимо полиции и накинулись с кулаками на стоящих в первых рядах демонстрантов. Сейчас акция снова проходит спокойно. Движение через центр Кишинева заблокировано, проезд по прилегающим улицам затруднен. В четверг сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" продолжают протестную акцию "Движение для народа", на которой звучат призывы к властям оплатить населению счета за газ, электроэнергию и отопление. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. В середине февраля акция проходит в рамках "Движения для народа", которое поддерживает партия "Шор". Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858230025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Потасовка во время акции в Кишиневе Сторонники президента Молдавии Майи Санду спровоцировали потасовку на акции оппозиции в Кишиневе 2023-03-16T13:41 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кишинев, молдавия, протесты