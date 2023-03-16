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Кирилл Каем: сейчас удачное время инвестировать в российские стартапы - РИА Новости, 16.03.2023
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15:15 16.03.2023 (обновлено: 15:40 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/startapy-1858330993.html
Кирилл Каем: сейчас удачное время инвестировать в российские стартапы
Кирилл Каем: сейчас удачное время инвестировать в российские стартапы - РИА Новости, 16.03.2023
Кирилл Каем: сейчас удачное время инвестировать в российские стартапы
Оценка стартапа в инвестиционной среде снизилась примерно на 40%, что открывает хорошие возможности для венчурного инвестирования, считает старший... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:15
2023-03-16T15:40
сколково
фонд "сколково"
россия
технологии
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Оценка стартапа в инвестиционной среде снизилась примерно на 40%, что открывает хорошие возможности для венчурного инвестирования, считает старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем."Сейчас наступил переломный момент: средний чек в инвестиционной среде упал за прошлый год почти в три раза, а оценка стартапа снизилась приблизительно на 40%. Тот элемент перегретости, когда действительно классный стартап мог по сути назвать любую цену и со стороны венчурного инвестора очень сложно было торговаться, пройден. Ситуация упростилась, и сейчас оценки заметно более трезвые. При этом дефицит денег никуда не делся", - сказал эксперт в ходе пленарного заседания Российского венчурного форума в Казани, его слова приводит пресс-служба "Сколково".Каем отметил, что, по данным 2021 года, от 40 до 50% инвестиций в стартапы были от иностранных фондов, и сейчас рынок открывается для российских денег."Геополитическая ситуация рано или поздно будет меняться, возникнут новые экономические блоки, и коммерциализировать стартап можно будет не только в России, но и за рубежом. Пускай это будет Восток. Поэтому, когда сейчас инвестор вкладывается в стартап ранних стадий, он совершенно справедливо рассчитывает на то, что для развития технологий, для того, чтобы стартап встал на ноги на местном рынке нужно 3-5 лет. Это не будут самые аппетитные рынки, но они точно будут" - уверен Каем.Он также рассказал, что частные инвесторы в стартапы, так называемые "бизнес-ангелы", в "Сколково" суммарно экономят 400-500 миллионов рублей в год в рамках эксперимента по возврату НДФЛ."В свое время фонд "Сколково" пытался (на федеральном уровне – ред.) инициировать возврат НДФЛ тем технологическим предпринимателям, которые готовы инвестировать в стартапы. Минфин сказал: давайте на вас экспериментировать. Экспериментируем мы третий год и в среднем около 400-500 миллионов рублей в год мы возвращаем. Это работает великолепно", - сказал спикер, уточнив, что "потолком" является тот объем НДФЛ, который инвестор заплатил за предыдущие три года.Он добавил, что в этом году в "Сколково" намерены расширить эту программу, поскольку данным инструментом активно пользуются многие инвесторы.Также Каем сообщил об инициативе, которая бы позволила ВЭБ.РФ получить право на риск с точки зрения инвестирования в проекты по созданию технологических лидеров, центров, компетенций, новых вендоров."Венчур требует избыточной ликвидности, которая в нашей стране сконцентрирована у государства. И государство заинтересовано в том, чтобы эту избыточную ликвидность реализовывать через венчурные проекты: даже не с точки зрения зарабатывания денег, а с точки зрения технического прогресса страны", - отметил спикер.
https://ria.ru/20230314/startapy-1857830514.html
https://ria.ru/20221221/skolkovo-1840344691.html
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сколково, фонд "сколково", россия, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Сколково, Фонд "Сколково", Россия, Технологии, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика

Кирилл Каем: сейчас удачное время инвестировать в российские стартапы

© Фото : предоставлено пресс-службой "Сколково"Участники пленарного заседания Российского венчурного форума в Казани
Участники пленарного заседания Российского венчурного форума в Казани - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой "Сколково"
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Оценка стартапа в инвестиционной среде снизилась примерно на 40%, что открывает хорошие возможности для венчурного инвестирования, считает старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем.
"Сейчас наступил переломный момент: средний чек в инвестиционной среде упал за прошлый год почти в три раза, а оценка стартапа снизилась приблизительно на 40%. Тот элемент перегретости, когда действительно классный стартап мог по сути назвать любую цену и со стороны венчурного инвестора очень сложно было торговаться, пройден. Ситуация упростилась, и сейчас оценки заметно более трезвые. При этом дефицит денег никуда не делся", - сказал эксперт в ходе пленарного заседания Российского венчурного форума в Казани, его слова приводит пресс-служба "Сколково".
Каем отметил, что, по данным 2021 года, от 40 до 50% инвестиций в стартапы были от иностранных фондов, и сейчас рынок открывается для российских денег.
"Геополитическая ситуация рано или поздно будет меняться, возникнут новые экономические блоки, и коммерциализировать стартап можно будет не только в России, но и за рубежом. Пускай это будет Восток. Поэтому, когда сейчас инвестор вкладывается в стартап ранних стадий, он совершенно справедливо рассчитывает на то, что для развития технологий, для того, чтобы стартап встал на ноги на местном рынке нужно 3-5 лет. Это не будут самые аппетитные рынки, но они точно будут" - уверен Каем.
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Он также рассказал, что частные инвесторы в стартапы, так называемые "бизнес-ангелы", в "Сколково" суммарно экономят 400-500 миллионов рублей в год в рамках эксперимента по возврату НДФЛ.
"В свое время фонд "Сколково" пытался (на федеральном уровне – ред.) инициировать возврат НДФЛ тем технологическим предпринимателям, которые готовы инвестировать в стартапы. Минфин сказал: давайте на вас экспериментировать. Экспериментируем мы третий год и в среднем около 400-500 миллионов рублей в год мы возвращаем. Это работает великолепно", - сказал спикер, уточнив, что "потолком" является тот объем НДФЛ, который инвестор заплатил за предыдущие три года.
Он добавил, что в этом году в "Сколково" намерены расширить эту программу, поскольку данным инструментом активно пользуются многие инвесторы.
Также Каем сообщил об инициативе, которая бы позволила ВЭБ.РФ получить право на риск с точки зрения инвестирования в проекты по созданию технологических лидеров, центров, компетенций, новых вендоров.
"Венчур требует избыточной ликвидности, которая в нашей стране сконцентрирована у государства. И государство заинтересовано в том, чтобы эту избыточную ликвидность реализовывать через венчурные проекты: даже не с точки зрения зарабатывания денег, а с точки зрения технического прогресса страны", - отметил спикер.
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