https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858454382.html

Спецоперация, 16 марта: между Россией и США нет конфронтации из-за MQ-9

Спецоперация, 16 марта: между Россией и США нет конфронтации из-за MQ-9 - РИА Новости, 16.03.2023

Спецоперация, 16 марта: между Россией и США нет конфронтации из-за MQ-9

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, отметив, что его... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T22:38

2023-03-16T22:38

2023-03-16T23:16

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, отметив, что его извлекут, если это будет необходимо для интересов и безопасности России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с беспилотником, важно сохранять линии коммуникации, при этом защищая свои интересы. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, Россия продолжает контакты с США для предотвращения инцидентов, и не стремится к конфликту с ядерной державой. "Хотелось бы, чтобы и у американских политиков был такой же настрой к отношениям с Россией", - говорится в распространенном заявлении Антонова. По его словам, РФ сделала все для предотвращения случившегося 14 марта авиаинцидента над Черным морем. Непрофессионализм в данной ситуации проявили американские военные, а не российские летчики, заявил он. "Конечно, Пентагону обидно потерять дорогостоящую технику. Но в данном случае обвинения в непрофессионализме американским военным следует перенаправить в свой адрес", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. Тем временем, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не хотят, чтобы Россия достала упавший в Черное море американский беспилотник. "Это наша собственность, мы бы не хотели, чтобы она оказалась у России, но и не испытываем чрезмерных беспокойств относительно того, что они могут оттуда извлечь", - сказал Кирби в интервью CNN. По его словам, США и Россия не общались по поводу крушения американского беспилотника после того, как было обнародовано видео инцидента, не исключено, что таких контактов не будет. О запрете украинского легиона "Свобода России"*В четверг Верховный суд РФ признал террористическим и запретил в России украинский "Легион "Свобода России"*. С иском в суд обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "секретно". Теперь всем участникам организации, независимо от совершения других преступлений, грозит в России уголовная ответственность по статье 205.4 УК РФ. Санкция статьи для рядовых участников - до десяти лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет. По оценке обвинения, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". В сентябре 2022 года источник РИА Новости в силовых структурах сообщал о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России"*, связанного с украинскими националистами. По версии правоохранителей, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев**.О ходе спецоперации"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 275 украинских военных и 10 единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 Paladin, сообщили в четверг в Минобороны России. В министерстве также заявили, что на Купянском и Красно-Лиманском направлениях за сутки Киев потерял около 150 военнослужащих. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла комплексные удары по противнику на южнодонецком и запорожском направлениях, в результате общие потери украинской стороны за сутки составили до 60 военнослужащих и семь единиц техники, включая одну американскую гаубицу М777. Также на Херсонском направлении российские войска уничтожили более 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град" и гаубицу Д-30. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное ЛНР сбила украинский самолет МиГ-29, подчеркнули в Минобороны РФ. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили девять украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM. Российские военные в ДНР нанесли поражение пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, в районе населенного пункта Ясеновое Донецкой народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районе населенного пункта Константиновка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ. Кроме того, в районе населенного пункта Миньковка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Отмечается, что в целом за сутки российские военные нанесли поражение 93 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах. О ситуации в АртемовскеВрио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российская сторона не видит предпосылок, что Украина собирается выводить войска из Артемовска. "По Артемовску ситуация остается сложной, тяжелой. Мы не видим, что есть какие-то предпосылки, что противник собирается выводить подразделения, а для (Владимира) Зеленского - спасать (их)", - сказал Пушилин. Он отметил, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск сейчас находится под еще более существенным огневым контролем группы "Вагнер" - противнику крайне сложно доставлять боекомплект, продовольствие, подвозить подкрепление. "При этом стоит отметить, что мы видим накопление определенных сил в Часовом Яре. Но здесь наши подразделения это ни в коей мере не останавливает", - добавил врио главы ДНР. О поручениях КремляПрезидент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 марта доложить о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО), соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля. Также из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля, следует, что Путин поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам до 15 апреля обеспечить военным и добровольцам специальной военной операции отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. Доклад поручено предоставить до 15 апреля 2023 года. Помимо этого, в пресс-службе "Единой России" сообщалось, что координационная парламентская группа по вопросам спецоперации направит второй доклад Путину 17 марта. Как отметил глава рабочей группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, во второй доклад рабочей группы президенту войдут предложения по защите социальных и трудовых прав военнослужащих. Заявления вокруг спецоперацииПрезидент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что коллективный Запад начал третью мировую войну, которую ведет руками нацистов на Украине в формате прокси-войны и руками террористов в Сирии, но современное оружие, особенно ядерное, не дает противостоянию перерасти в традиционный формат мировой войны. По его словам, если сирийские добровольцы отправятся в зону проведения спецоперации для помощи российским военным, то не от имени государства, власти Сирии об этом знать не будут. Однако, он отметил, что народ Сирии поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, по его мнению, после победы РФ в мире станет безопаснее и спокойнее. Председатель Совета Нации Алжира Салах Гуджил, в свою очередь, заявил, что республика готова использовать свою позицию в мире и выступить посредником в диалоге между Россией и Украиной. "Алжир может использовать свою позицию, свое место на международной арене, чтобы пытаться вести прямой диалог между Россией и Украиной. Мы считаем, что единственный ключ этого конфликта - это диалог между двумя странами - Россией и Украиной", - сказал Гуджил. Вместе с тем, Китай надеется, что стороны украинского кризиса будут сохранять сдержанность и как можно скорее возобновят мирные переговоры, и какими бы трудными и сложными они ни были, "не закроют дверь для политического решения", заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в четверг. Глава МИД Китая также отметил, что Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции в отношении украинского кризиса, подчеркнув, что Китай и дальше продолжит играть конструктивную роль в отношении украинского конфликта для прекращения огня, смягчения кризиса и восстановления мира. Тем временем, Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Чехии Петром Павелом. В Белом доме заявили, что решение Польши передать Украине истребители МиГ-29 не меняет планов США о возможности поставки F-16, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Также, премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Таллине обсудила увеличение военной помощи Украине, а также снижение потолка цен на российскую нефть, сообщила в четверг пресс-служба эстонского правительства. По словам Каллас, страны Запада не должны уставать поддерживать Украину и не должны недооценивать Россию, у которой есть силы, средства и воля, чтобы вести долгосрочные военные действия. Помимо этого, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов. "Я переговорил с госсекретарем Блинкеном по поводу украинской "формулы мира" и путей ускорения поставок артиллерийских боеприпасов", - написал министр в Twitter. Госдепартамент подтвердил телефонный разговор Кулебы с Блинкеном, который завершает турне по Африке. Темами беседы в Вашингтоне назвали "ситуацию на поле боя" и поддержку Украины со стороны США.* Запрещенная в России террористическая организация** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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