https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858308333.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.03.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.03.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:22
2023-03-16T17:22
2023-03-16T17:51
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
херсонская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 марта 2023 годаВооруженные силы России нанесли огневое поражение противнику в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках.В ходе активных действий подразделений российских группировок войск ликвидированы более 520 военнослужащих ВСУ. Авиация и артиллерия также нанесли существенное поражение технике противника на Купянском, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается сложной, Киев не собирается выводить войска, идет накопление сил противника в Часов Яре.Ликвидированы 93 артиллерийских расчета, 186 районов скопления живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, девять беспилотников, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", противорадиолокационную ракету HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 402 самолета, 221 вертолет, 3434 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 1062 реактивных системы залпового огня, 8316 танков и других бронемашин, 4372 орудия полевой артиллерии и 8959 единиц автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 марта 2023 года
Вооруженные силы России нанесли огневое поражение противнику в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках.
В ходе активных действий подразделений российских группировок войск ликвидированы более 520 военнослужащих ВСУ. Авиация и артиллерия также нанесли существенное поражение технике противника на Купянском, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается сложной, Киев не собирается выводить войска, идет накопление сил противника в Часов Яре.
Ликвидированы 93 артиллерийских расчета, 186 районов скопления живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, девять беспилотников, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", противорадиолокационную ракету HARM.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 402 самолета, 221 вертолет, 3434 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 1062 реактивных системы залпового огня, 8316 танков и других бронемашин, 4372 орудия полевой артиллерии и 8959 единиц автомобильной техники.