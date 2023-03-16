https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858308333.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.03.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.03.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:22

2023-03-16T17:22

2023-03-16T17:51

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 марта 2023 годаВооруженные силы России нанесли огневое поражение противнику в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках.В ходе активных действий подразделений российских группировок войск ликвидированы более 520 военнослужащих ВСУ. Авиация и артиллерия также нанесли существенное поражение технике противника на Купянском, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается сложной, Киев не собирается выводить войска, идет накопление сил противника в Часов Яре.Ликвидированы 93 артиллерийских расчета, 186 районов скопления живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, девять беспилотников, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", противорадиолокационную ракету HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 402 самолета, 221 вертолет, 3434 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 1062 реактивных системы залпового огня, 8316 танков и других бронемашин, 4372 орудия полевой артиллерии и 8959 единиц автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика