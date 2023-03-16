https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858305831.html

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов - РИА Новости, 16.03.2023

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили девять украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:33

2023-03-16T14:33

2023-03-16T15:51

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили девять украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Григоровка Донецкой народной республики, Кременная Луганской народной республики, Малая Кардашинка, Алешки Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 402 украинских военных самолёта самолета, 221 вертолет, 3 434 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплекса, 8 316 танков и других боевых бронированных машин, 1062 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4372 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8959 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230316/porazhenie-1858305235.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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Конашенков: "Средствами ПВО за сутки перехвачено 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" Конашенков: "Средствами ПВО за сутки перехвачено 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" 2023-03-16T14:33 true PT28M05S

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Дарья Буймова

россия, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность