https://ria.ru/20230316/sotrudnichestvo-1858269723.html

Мордовия заинтересована в сотрудничестве с Тульской областью

Мордовия заинтересована в сотрудничестве с Тульской областью - РИА Новости, 16.03.2023

Мордовия заинтересована в сотрудничестве с Тульской областью

Мордовия заинтересована в сотрудничестве с Тульской областью, заявил глава республики Артем Здунов на встрече с губернатором области Алексеем Дюминым. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:54

2023-03-16T12:54

2023-03-16T12:54

республика мордовия

экономика

тульская область

тула

россия

алексей дюмин

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Мордовия заинтересована в сотрудничестве с Тульской областью, заявил глава республики Артем Здунов на встрече с губернатором области Алексеем Дюминым. Делегация Мордовии в течение двух дней посещала в Туле предприятия промышленности и сельского хозяйства, социальные объекты и культурные мероприятия, представляющие лучшие практики экономической и социальной жизни региона. Здунов осмотрел Тульскую областную клиническую больницу, активно работающую в сфере медико-социальной реабилитации участников СВО, побывал на производственной площадке завода "Тулачермет-Сталь" и Императорском Тульском оружейном заводе, ознакомился с работой регионального Ситуационного центра. "Мы заинтересованы в активизации совместной работы в различных сферах экономики, готовы создавать благоприятные условия для ведения бизнеса и максимально открыты для взаимодействия с тульскими партнерами. Мордовии интересен опыт Тульской области по инновационным производствам и созданию особой экономической зоны", - цитирует пресс-служба главы Мордовии слова Здунова. Он также назвал важным направлением будущего взаимодействия реабилитацию участников СВО, высоко оценив центр, работающий на базе Тульской клинической больницы. Также в Мордовии будет использоваться успешный опыт работы Ситуационного центра губернатора Тульской области, который позволяет оперативно анализировать большие массивы информации, касающейся всех самых главных аспектов жизни региона. В свою очередь губернатор Дюмин заявил, что Тульская область нацелена на взаимодействие по всем направлениям и готова быть надежным партнером Мордовии - прежде всего, в вопросах кооперация предприятий в условиях необходимости активного импортозамещения. По словам губернатора, положительные примеры сотрудничества уже есть: мордовский "ЭМ-Кабель" закупает на "Тулачермет-Стали" проволоку и реализует силовой кабель "Щекиноазота", тульский "Пластик" работает с "Сарансккабелем" и другими предприятиями Мордовии. Подобную практику необходимо масштабировать. "Президент России поставил перед правительством и регионами задачу – усилить работу по укреплению технологического суверенитета страны. В связи с этим считаю перспективным взаимодействие в сфере наукоемких отраслей экономики. В том числе тесное сотрудничество научно-образовательного центра "ТулаТЕХ" и "Технопарка-Мордовия", – приводятся в сообщении слова Дюмина. Кроме того, губернатор Тульской области отметил важность двустороннего обмена опытом в социальной сфере, культуре, строительстве и здравоохранении, а также сотрудничества в области развития АПК, которое является важнейшим условием обеспечения продовольственной безопасности страны.

https://ria.ru/20230301/mordoviya-1855228871.html

https://ria.ru/20230306/avtomobili-1856190769.html

https://ria.ru/20230221/zhile-1853464432.html

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экономика, тульская область, тула, россия, алексей дюмин, артем здунов, республика мордовия