https://ria.ru/20230316/shveytsariya-1858187604.html

Credit Suisse займет у центробанка Швейцарии до 53,7 миллиардов долларов

Credit Suisse займет у центробанка Швейцарии до 53,7 миллиардов долларов - РИА Новости, 16.03.2023

Credit Suisse займет у центробанка Швейцарии до 53,7 миллиардов долларов

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T05:53

2023-03-16T05:53

2023-03-16T07:04

швейцария

сша

credit suisse

lehman brothers

банкротство silicon valley bank

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США).Ранее Credit Suisse приветствовал заявление центробанка и управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) о готовности оказать банку поддержку.В среду ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии предоставит ему ликвидность. Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки спрогнозировал, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием. На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарских франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%.

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швейцария, сша, credit suisse , lehman brothers , банкротство silicon valley bank