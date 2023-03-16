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Credit Suisse займет у центробанка Швейцарии до 53,7 миллиардов долларов - РИА Новости, 16.03.2023
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05:53 16.03.2023 (обновлено: 07:04 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/shveytsariya-1858187604.html
Credit Suisse займет у центробанка Швейцарии до 53,7 миллиардов долларов
Credit Suisse займет у центробанка Швейцарии до 53,7 миллиардов долларов - РИА Новости, 16.03.2023
Credit Suisse займет у центробанка Швейцарии до 53,7 миллиардов долларов
Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T05:53
2023-03-16T07:04
швейцария
сша
credit suisse
lehman brothers
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США).Ранее Credit Suisse приветствовал заявление центробанка и управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) о готовности оказать банку поддержку.В среду ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии предоставит ему ликвидность. Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки спрогнозировал, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием. На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарских франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%.
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швейцария, сша, credit suisse , lehman brothers , банкротство silicon valley bank
Швейцария, США, Credit Suisse , Lehman Brothers , Банкротство Silicon Valley Bank
Credit Suisse займет у центробанка Швейцарии до 53,7 миллиардов долларов

Credit Suisse заявил, что займет у центробанка Швейцарии до 53,7 миллиарда долларов

© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США).
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"Credit Suisse объявляет о своем намерении получить доступ к покрытой кредитной линии, а также краткосрочному механизму поддержки ликвидности Национального банка Швейцарии на общую сумму примерно до 50 миллиардов швейцарских франков. Это дополнительная ликвидность поддержит основную деятельность и клиентов Credit Suisse, в то время как Credit Suisse предпринимает необходимые шаги для создания более простого и более ориентированного банка, построенного вокруг потребностей клиентов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка.
Ранее Credit Suisse приветствовал заявление центробанка и управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) о готовности оказать банку поддержку.
В среду ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии предоставит ему ликвидность.
Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки спрогнозировал, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.
На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарских франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%.
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ШвейцарияСШАCredit SuisseLehman BrothersБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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