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Credit Suisse поприветствовал готовность ЦБ Швейцарии оказать поддержку - РИА Новости, 16.03.2023
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00:11 16.03.2023 (обновлено: 00:19 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/shveytsariya-1858173460.html
Credit Suisse поприветствовал готовность ЦБ Швейцарии оказать поддержку
Credit Suisse поприветствовал готовность ЦБ Швейцарии оказать поддержку - РИА Новости, 16.03.2023
Credit Suisse поприветствовал готовность ЦБ Швейцарии оказать поддержку
Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse сообщил, что приветствует заявление центробанка и управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T00:11
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швейцария
credit suisse
центральный банк рф (цб рф)
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ЦЮРИХ, 16 мар - РИА Новости. Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse сообщил, что приветствует заявление центробанка и управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) о готовности оказать банку поддержку. В среду ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии предоставит ему ликвидность. Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием. На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарских франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%.
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швейцария, credit suisse , центральный банк рф (цб рф)
Швейцария, Credit Suisse , Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Credit Suisse поприветствовал готовность ЦБ Швейцарии оказать поддержку

Credit Suisse приветствует заявление ЦБ Швейцарии о готовности оказать поддержку

© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 16 мар - РИА Новости. Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse сообщил, что приветствует заявление центробанка и управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) о готовности оказать банку поддержку.
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"Мы приветствуем заявление о поддержке, сделанное Национальным банком Швейцарии и органом по надзору за финансовыми рынками FINMA", - говорится в сообщении Credit Suisse в Twitter.
В среду ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии предоставит ему ликвидность.
Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.
На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарских франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%.
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