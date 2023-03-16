https://ria.ru/20230316/sberezheniya-1858375016.html
Путин поручил обеспечить запуск программы долгосрочных сбережений
Путин поручил обеспечить запуск программы долгосрочных сбережений - РИА Новости, 16.03.2023
Путин поручил обеспечить запуск программы долгосрочных сбережений
Президент России Владимир Путин поручил правительству России и ЦБ РФ до 1 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, необходимых для запуска... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:09
2023-03-16T17:09
2023-03-16T17:09
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
михаил мишустин
эльвира набиуллина
правительство рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России и ЦБ РФ до 1 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, необходимых для запуска программы долгосрочных сбережений, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, необходимых для запуска программы долгосрочных сбережений граждан, включающей в себя: софинансирование государством расходов граждан на уплату добровольных взносов; предоставление гражданам налогового вычета в отношении уплаченных гражданами добровольных взносов; установление максимальной суммы страхового покрытия добровольных пенсионных накоплений граждан в размере 2,8 миллиона рублей", - говорится в поручении. Кроме того, обеспечить предоставление гражданам возможности перевести свои пенсионные накопления на счета, открытые у оператора указанной программы. Доклад необходимо представить 1 апреля 2023 года. Ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20230103/valyuta-1842900230.html
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), михаил мишустин, эльвира набиуллина, правительство рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Правительство РФ
Путин поручил обеспечить запуск программы долгосрочных сбережений
Путин поручил правительству и ЦБ обеспечить запуск программы долгосрочных сбережений