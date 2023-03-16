https://ria.ru/20230316/sberezheniya-1858375016.html

Путин поручил обеспечить запуск программы долгосрочных сбережений

Путин поручил обеспечить запуск программы долгосрочных сбережений - РИА Новости, 16.03.2023

Путин поручил обеспечить запуск программы долгосрочных сбережений

Президент России Владимир Путин поручил правительству России и ЦБ РФ до 1 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, необходимых для запуска... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:09

2023-03-16T17:09

2023-03-16T17:09

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

михаил мишустин

эльвира набиуллина

правительство рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России и ЦБ РФ до 1 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, необходимых для запуска программы долгосрочных сбережений, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, необходимых для запуска программы долгосрочных сбережений граждан, включающей в себя: софинансирование государством расходов граждан на уплату добровольных взносов; предоставление гражданам налогового вычета в отношении уплаченных гражданами добровольных взносов; установление максимальной суммы страхового покрытия добровольных пенсионных накоплений граждан в размере 2,8 миллиона рублей", - говорится в поручении. Кроме того, обеспечить предоставление гражданам возможности перевести свои пенсионные накопления на счета, открытые у оператора указанной программы. Доклад необходимо представить 1 апреля 2023 года. Ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20230103/valyuta-1842900230.html

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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), михаил мишустин, эльвира набиуллина, правительство рф