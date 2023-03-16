https://ria.ru/20230316/rspp-1858322093.html
РСПП вовлечен в общенациональную повестку, заявил Путин
РСПП вовлечен в общенациональную повестку, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
РСПП вовлечен в общенациональную повестку, заявил Путин
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вовлечен в общенациональную повестку, сейчас это особо важно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:57
2023-03-16T14:57
2023-03-16T18:19
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вовлечен в общенациональную повестку, сейчас это особо важно, заявил президент России Владимир Путин. "Что очень важно, РСПП активно вовлечен в общенациональную повестку, имеет свои взгляды и предложения: что нужно сделать для повышения темпов и устойчивости экономического роста, как поддержать развитие регионов нашей страны, нарастить их промышленный, технологический, инфраструктурный и кадровый потенциал, в том числе, и в целом - как сделать нашу страну сильнее, успешнее, конкурентоспособнее", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП. Такая позиция союза, по словам президента, особенно востребована сейчас. "То есть они востребованы, конечно, всегда, но сейчас, в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230316/spros-1858307934.html
https://ria.ru/20230316/putin-1858315911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
РСПП вовлечен в общенациональную повестку, заявил Путин
Президент Путин: РСПП вовлечен в общенациональную повестку, это сейчас особо важно
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вовлечен в общенациональную повестку, сейчас это особо важно, заявил президент России Владимир Путин.
"Что очень важно, РСПП активно вовлечен в общенациональную повестку, имеет свои взгляды и предложения: что нужно сделать для повышения темпов и устойчивости экономического роста, как поддержать развитие регионов нашей страны, нарастить их промышленный, технологический, инфраструктурный и кадровый потенциал, в том числе, и в целом - как сделать нашу страну сильнее, успешнее, конкурентоспособнее", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.
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Такая позиция союза, по словам президента, особенно востребована сейчас.
"То есть они востребованы, конечно, всегда, но сейчас, в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество", - добавил Путин.
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