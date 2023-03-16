https://ria.ru/20230316/rspp-1858322093.html

РСПП вовлечен в общенациональную повестку, заявил Путин

РСПП вовлечен в общенациональную повестку, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023

РСПП вовлечен в общенациональную повестку, заявил Путин

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вовлечен в общенациональную повестку, сейчас это особо важно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:57

2023-03-16T14:57

2023-03-16T18:19

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вовлечен в общенациональную повестку, сейчас это особо важно, заявил президент России Владимир Путин. "Что очень важно, РСПП активно вовлечен в общенациональную повестку, имеет свои взгляды и предложения: что нужно сделать для повышения темпов и устойчивости экономического роста, как поддержать развитие регионов нашей страны, нарастить их промышленный, технологический, инфраструктурный и кадровый потенциал, в том числе, и в целом - как сделать нашу страну сильнее, успешнее, конкурентоспособнее", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП. Такая позиция союза, по словам президента, особенно востребована сейчас. "То есть они востребованы, конечно, всегда, но сейчас, в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230316/spros-1858307934.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей