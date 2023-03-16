https://ria.ru/20230316/reformy-1858389814.html

Французы вышли к зданию Нацсобрания, протестуя против пенсионной реформы

Французы вышли к зданию Нацсобрания, протестуя против пенсионной реформы - РИА Новости, 16.03.2023

Французы вышли к зданию Нацсобрания, протестуя против пенсионной реформы

Сотни французов собрались в четверг у здания Национального собрания Франции (нижней палаты парламента), чтобы выразить протест законопроекту о спорной... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:44

2023-03-16T17:44

2023-03-16T17:45

в мире

франция

элизабет борн

протесты

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ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Сотни французов собрались в четверг у здания Национального собрания Франции (нижней палаты парламента), чтобы выразить протест законопроекту о спорной пенсионной реформе, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Сенат Франции 11 марта одобрил проект пенсионной реформы, предложенный правительством страны. Ожидалось, что в четверг в национальном собрании Франции (нижней палате парламента) состоится окончательное голосование по поводу реформы. Однако стало известно, что власти Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста прибегнув к статье 49.3 Конституции, которая позволила принять закон без голосования. Таким образом, пенсионный возраст повышен с 62 до 64 лет. По оценкам корреспондента РИА Новости, сотни французов вышли к зданию Нацсобрания Франции в четверг, скандируя: "Макрона - в отставку!", "Мы не сдадимся!", "Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!". Район, где расположено Нацсобрание, оцеплен кордонами полиции, на мостах дежурят полицейские машины. Близко к зданию правоохранители подступиться не дают. Обстановка пока сохраняется спокойная. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями страж порядка с протестующими.

https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858387370.html

https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858181597.html

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Французы скандируют "Макрона – в отставку" на манифестации против пенсионной реформы Французы скандируют "Макрона – в отставку" на манифестации против пенсионной реформы 2023-03-16T17:44 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, элизабет борн, протесты