https://ria.ru/20230316/putin-1858353853.html

Путин призвал не перекладывать всю вину только на партнеров

Путин призвал не перекладывать всю вину только на партнеров - РИА Новости, 16.03.2023

Путин призвал не перекладывать всю вину только на партнеров

Нельзя всю вину перекладывать только на партнеров РФ, движение должно быть с обеих сторон, но Россия всегда опиралась на желание сотрудничать со всеми при... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:14

2023-03-16T16:14

2023-03-16T16:56

владимир путин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нельзя всю вину перекладывать только на партнеров РФ, движение должно быть с обеих сторон, но Россия всегда опиралась на желание сотрудничать со всеми при уважении своих интересов, заявил президент РФ Владимир Путин."Наверное, мы должны сделать движение с обеих сторон, нельзя все перекладывать вину за сегодняшнюю ситуация только на наших партнеров, хотя нам очень хочется это делать, я глубоко убежден, что мы в основе своей всегда опирались на наше желание сотрудничать со всеми при уважении наших интересов", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Он отметил, что, к сожалению, никакого уважения интересов России за предыдущие десятилетие не было, а просто желание добиться своего, в том числе в значительной степени за счет РФ.

https://ria.ru/20230316/putin-1858364451.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика