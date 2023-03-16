Путин призвал не перекладывать всю вину только на партнеров
Путин призвал не перекладывать всю вину за сегодняшнюю ситуацию только на наших партнеров
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ)
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нельзя всю вину перекладывать только на партнеров РФ, движение должно быть с обеих сторон, но Россия всегда опиралась на желание сотрудничать со всеми при уважении своих интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наверное, мы должны сделать движение с обеих сторон, нельзя все перекладывать вину за сегодняшнюю ситуация только на наших партнеров, хотя нам очень хочется это делать, я глубоко убежден, что мы в основе своей всегда опирались на наше желание сотрудничать со всеми при уважении наших интересов", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Он отметил, что, к сожалению, никакого уважения интересов России за предыдущие десятилетие не было, а просто желание добиться своего, в том числе в значительной степени за счет РФ.