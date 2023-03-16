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Путин призвал не перекладывать всю вину только на партнеров - РИА Новости, 16.03.2023
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16:14 16.03.2023 (обновлено: 16:56 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/putin-1858353853.html
Путин призвал не перекладывать всю вину только на партнеров
Путин призвал не перекладывать всю вину только на партнеров - РИА Новости, 16.03.2023
Путин призвал не перекладывать всю вину только на партнеров
Нельзя всю вину перекладывать только на партнеров РФ, движение должно быть с обеих сторон, но Россия всегда опиралась на желание сотрудничать со всеми при... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:14
2023-03-16T16:56
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нельзя всю вину перекладывать только на партнеров РФ, движение должно быть с обеих сторон, но Россия всегда опиралась на желание сотрудничать со всеми при уважении своих интересов, заявил президент РФ Владимир Путин."Наверное, мы должны сделать движение с обеих сторон, нельзя все перекладывать вину за сегодняшнюю ситуация только на наших партнеров, хотя нам очень хочется это делать, я глубоко убежден, что мы в основе своей всегда опирались на наше желание сотрудничать со всеми при уважении наших интересов", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Он отметил, что, к сожалению, никакого уважения интересов России за предыдущие десятилетие не было, а просто желание добиться своего, в том числе в значительной степени за счет РФ.
https://ria.ru/20230316/putin-1858364451.html
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владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Путин призвал не перекладывать всю вину только на партнеров

Путин призвал не перекладывать всю вину за сегодняшнюю ситуацию только на наших партнеров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нельзя всю вину перекладывать только на партнеров РФ, движение должно быть с обеих сторон, но Россия всегда опиралась на желание сотрудничать со всеми при уважении своих интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наверное, мы должны сделать движение с обеих сторон, нельзя все перекладывать вину за сегодняшнюю ситуация только на наших партнеров, хотя нам очень хочется это делать, я глубоко убежден, что мы в основе своей всегда опирались на наше желание сотрудничать со всеми при уважении наших интересов", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Он отметил, что, к сожалению, никакого уважения интересов России за предыдущие десятилетие не было, а просто желание добиться своего, в том числе в значительной степени за счет РФ.
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