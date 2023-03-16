https://ria.ru/20230316/putin-1858313950.html
Путин призвал вывести систему управления на новый уровень
Путин призвал вывести систему управления на новый уровень - РИА Новости, 16.03.2023
Путин призвал вывести систему управления на новый уровень
Эффективность управления должна выйти на качественно новый уровень, надо активно развивать цифровые платформы и использовать большие данные в бизнесе и в... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:45
2023-03-16T14:45
2023-03-16T18:17
политика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Эффективность управления должна выйти на качественно новый уровень, надо активно развивать цифровые платформы и использовать большие данные в бизнесе и в системе государственной власти, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Еще одна наша задача, а именно, на качественно новый уровень должна выйти эффективность управления. И в бизнесе и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе больших данных", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230316/putin-1858315911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Политика, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин призвал вывести систему управления на новый уровень
Президент Путин призвал вывести систему управления на качественно новый уровень
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Эффективность управления должна выйти на качественно новый уровень, надо активно развивать цифровые платформы и использовать большие данные в бизнесе и в системе государственной власти, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Еще одна наша задача, а именно, на качественно новый уровень должна выйти эффективность управления. И в бизнесе и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе больших данных", - сказал Путин.
Путин рассказал, какие системные вопросы предстоит решить