https://ria.ru/20230316/putin-1858313950.html

Путин призвал вывести систему управления на новый уровень

Путин призвал вывести систему управления на новый уровень - РИА Новости, 16.03.2023

Путин призвал вывести систему управления на новый уровень

Эффективность управления должна выйти на качественно новый уровень, надо активно развивать цифровые платформы и использовать большие данные в бизнесе и в... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:45

2023-03-16T14:45

2023-03-16T18:17

политика

владимир путин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Эффективность управления должна выйти на качественно новый уровень, надо активно развивать цифровые платформы и использовать большие данные в бизнесе и в системе государственной власти, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Еще одна наша задача, а именно, на качественно новый уровень должна выйти эффективность управления. И в бизнесе и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе больших данных", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230316/putin-1858315911.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей