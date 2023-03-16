https://ria.ru/20230316/puteshestviya-1858374934.html

Эксперты рассказали, как выросли траты россиян на путешествия

Эксперты рассказали, как выросли траты россиян на путешествия - РИА Новости, 16.03.2023

Эксперты рассказали, как выросли траты россиян на путешествия

Траты россиян на туристические поездки в 2022-м выросли на 20 процентов по сравнению с предшествующим годом, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T19:05

2023-03-16T19:05

2023-03-16T19:05

туризм

туризм

новости - туризм

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Траты россиян на туристические поездки в 2022-м выросли на 20 процентов по сравнению с предшествующим годом, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в кулуарах выставки MITT-2023.Главная причина — в росте цен на перевозку. "Автобусы в разных регионах подорожали на величину от 30 до 100 процентов, а самолеты — в зависимости от направления. Дешевых билетов нет", — сказала она. Ломидзе привела в пример внутриевропейскую перевозку, где за месяц можно приобрести перелет за 50 евро на лоукостер без багажа в один конец. "У нас нет таких цен", — подчеркнула она и отметила, что в 2023 году рост затрат продолжится.

https://ria.ru/20230316/puteshestvie-1857492854.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)