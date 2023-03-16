https://ria.ru/20230316/puteshestviya-1858374934.html
Эксперты рассказали, как выросли траты россиян на путешествия
Эксперты рассказали, как выросли траты россиян на путешествия - РИА Новости, 16.03.2023
Эксперты рассказали, как выросли траты россиян на путешествия
Траты россиян на туристические поездки в 2022-м выросли на 20 процентов по сравнению с предшествующим годом, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:05
2023-03-16T19:05
2023-03-16T19:05
туризм
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Траты россиян на туристические поездки в 2022-м выросли на 20 процентов по сравнению с предшествующим годом, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в кулуарах выставки MITT-2023.Главная причина — в росте цен на перевозку. "Автобусы в разных регионах подорожали на величину от 30 до 100 процентов, а самолеты — в зависимости от направления. Дешевых билетов нет", — сказала она. Ломидзе привела в пример внутриевропейскую перевозку, где за месяц можно приобрести перелет за 50 евро на лоукостер без багажа в один конец. "У нас нет таких цен", — подчеркнула она и отметила, что в 2023 году рост затрат продолжится.
https://ria.ru/20230316/puteshestvie-1857492854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, как выросли траты россиян на путешествия
АТОР: траты россиян на путешествия в 2022 году выросли на 20 процентов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Траты россиян на туристические поездки в 2022-м выросли на 20 процентов по сравнению с предшествующим годом, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в кулуарах выставки MITT-2023.
Главная причина — в росте цен на перевозку. "Автобусы в разных регионах подорожали на величину от 30 до 100 процентов, а самолеты — в зависимости от направления. Дешевых билетов нет", — сказала она.
Ломидзе привела в пример внутриевропейскую перевозку, где за месяц можно приобрести перелет за 50 евро на лоукостер без багажа в один конец. "У нас нет таких цен", — подчеркнула она и отметила, что в 2023 году рост затрат продолжится.
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