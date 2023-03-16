https://ria.ru/20230316/puteshestviya-1858288067.html

Путешественники стали чаще пользоваться услугами туроператоров

Путешественники стали чаще пользоваться услугами туроператоров - РИА Новости, 16.03.2023

Путешественники стали чаще пользоваться услугами туроператоров

Путешественники пользуются услугами туроператоров чаще, чем до пандемии, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на выставке MITT-2023. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:42

2023-03-16T15:42

2023-03-16T16:03

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

майя ломидзе

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Путешественники пользуются услугами туроператоров чаще, чем до пандемии, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на выставке MITT-2023. "В сегменте выездного туризма доля организованного достигла 68,8 процента, внутреннего туризма на массовых направлениях — превысила 25 процента, а в некоторых случаях достигла 30 процентов", — сказала Ломидзе.В 2019 году через агентов приобретали путевки 58,8 процента путешественников, отправляющихся за границу, и 20 процентов тех, кто отдыхал в стране.Рост доли организованного туризма особенно примечателен на фоне того, что уже в 2019 была отчетливо видна тенденция к снижению доли организованного туризма. "Этот тренд переломили пандемия коронавируса и геополитический кризис", — отметила эксперт.По словам Ломидзе, в 2022 году россияне организовали с помощью туроператоров почти семь миллионов поездок за рубеж. Она подчеркнула, что в 2019 году их количественно было больше — 12,2 миллиона. Глава АТОР отметила, что общий выездной поток в 2022 году сократился на 55,4 процента по сравнению с 2019 годом.

https://ria.ru/20230316/ator-1858265243.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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