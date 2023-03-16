https://ria.ru/20230316/puteshestviya-1858288067.html
Путешественники стали чаще пользоваться услугами туроператоров
Путешественники стали чаще пользоваться услугами туроператоров - РИА Новости, 16.03.2023
Путешественники стали чаще пользоваться услугами туроператоров
Путешественники пользуются услугами туроператоров чаще, чем до пандемии, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на выставке MITT-2023. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:42
2023-03-16T15:42
2023-03-16T16:03
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
майя ломидзе
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Путешественники пользуются услугами туроператоров чаще, чем до пандемии, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на выставке MITT-2023. "В сегменте выездного туризма доля организованного достигла 68,8 процента, внутреннего туризма на массовых направлениях — превысила 25 процента, а в некоторых случаях достигла 30 процентов", — сказала Ломидзе.В 2019 году через агентов приобретали путевки 58,8 процента путешественников, отправляющихся за границу, и 20 процентов тех, кто отдыхал в стране.Рост доли организованного туризма особенно примечателен на фоне того, что уже в 2019 была отчетливо видна тенденция к снижению доли организованного туризма. "Этот тренд переломили пандемия коронавируса и геополитический кризис", — отметила эксперт.По словам Ломидзе, в 2022 году россияне организовали с помощью туроператоров почти семь миллионов поездок за рубеж. Она подчеркнула, что в 2019 году их количественно было больше — 12,2 миллиона. Глава АТОР отметила, что общий выездной поток в 2022 году сократился на 55,4 процента по сравнению с 2019 годом.
https://ria.ru/20230316/ator-1858265243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, майя ломидзе
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Майя Ломидзе
Путешественники стали чаще пользоваться услугами туроператоров
АТОР: туристы пользуются услугами агентов на десять процентов чаще, чем до пандемии
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Путешественники пользуются услугами туроператоров чаще, чем до пандемии, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на выставке MITT-2023.
"В сегменте выездного туризма доля организованного достигла 68,8 процента, внутреннего туризма на массовых направлениях — превысила 25 процента, а в некоторых случаях достигла 30 процентов", — сказала Ломидзе.
В 2019 году через агентов приобретали путевки 58,8 процента путешественников, отправляющихся за границу, и 20 процентов тех, кто отдыхал в стране.
Рост доли организованного туризма особенно примечателен на фоне того, что уже в 2019 была отчетливо видна тенденция к снижению доли организованного туризма. "Этот тренд переломили пандемия коронавируса и геополитический кризис", — отметила эксперт.
По словам Ломидзе, в 2022 году россияне организовали с помощью туроператоров почти семь миллионов поездок за рубеж. Она подчеркнула, что в 2019 году их количественно было больше — 12,2 миллиона. Глава АТОР отметила, что общий выездной поток в 2022 году сократился на 55,4 процента по сравнению с 2019 годом.
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