https://ria.ru/20230316/pushilin-1858254458.html
Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю
Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю - РИА Новости, 16.03.2023
Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планах организовать перевозку пассажиров и транспортировку грузов по Азовскому морю, отметив, что эти намерения... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:09
2023-03-16T12:09
2023-03-16T12:09
специальная военная операция на украине
экономика
азовское море
россия
денис пушилин
украина
в мире
днр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планах организовать перевозку пассажиров и транспортировку грузов по Азовскому морю, отметив, что эти намерения обсуждались на встрече с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в Москве. "Есть в планах задействование (Азовского моря – ред.) для организации пассажиропотока, причем по разным направлениям. Конечно, это все было в рамках обсуждения с Денисом Валентиновичем (Мантуровым) - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Для нас с учетом того, что Азовское море сейчас - это внутреннее российское море, мы просто обязаны использовать его логистическую составляющую. Особенно это касается той части, что нам надо разгрузить контрольно-пропускные пункты, которые с наступлением тепла будут загружаться все больше, с учетом того, что будут увеличиваться строительные работы, увеличиваться транзит в Херсонскую, Запорожскую области и в Крым по определенным обстоятельствам. Конечно же, нам сейчас (важно) задействование моря, причем как в поставках строительных материалов, промышленных материалов, продуктов, как вывоз зерна", - уточнил врио главы ДНР.
https://ria.ru/20230314/avtotrassa-1857885020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю
Врио главы ДНР Пушилин рассказал о планах по перевозке пассажиров по Азовскому морю