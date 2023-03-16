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Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю

Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю - РИА Новости, 16.03.2023

Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планах организовать перевозку пассажиров и транспортировку грузов по Азовскому морю, отметив, что эти намерения... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:09

2023-03-16T12:09

2023-03-16T12:09

специальная военная операция на украине

экономика

азовское море

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денис пушилин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планах организовать перевозку пассажиров и транспортировку грузов по Азовскому морю, отметив, что эти намерения обсуждались на встрече с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в Москве. "Есть в планах задействование (Азовского моря – ред.) для организации пассажиропотока, причем по разным направлениям. Конечно, это все было в рамках обсуждения с Денисом Валентиновичем (Мантуровым) - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Для нас с учетом того, что Азовское море сейчас - это внутреннее российское море, мы просто обязаны использовать его логистическую составляющую. Особенно это касается той части, что нам надо разгрузить контрольно-пропускные пункты, которые с наступлением тепла будут загружаться все больше, с учетом того, что будут увеличиваться строительные работы, увеличиваться транзит в Херсонскую, Запорожскую области и в Крым по определенным обстоятельствам. Конечно же, нам сейчас (важно) задействование моря, причем как в поставках строительных материалов, промышленных материалов, продуктов, как вывоз зерна", - уточнил врио главы ДНР.

https://ria.ru/20230314/avtotrassa-1857885020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, азовское море, россия, денис пушилин, украина, в мире, днр, донецкая народная республика, донецкая область, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)