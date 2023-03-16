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Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/pushilin-1858254458.html
Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю
Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю - РИА Новости, 16.03.2023
Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планах организовать перевозку пассажиров и транспортировку грузов по Азовскому морю, отметив, что эти намерения... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:09
2023-03-16T12:09
специальная военная операция на украине
экономика
азовское море
россия
денис пушилин
украина
в мире
днр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планах организовать перевозку пассажиров и транспортировку грузов по Азовскому морю, отметив, что эти намерения обсуждались на встрече с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в Москве. "Есть в планах задействование (Азовского моря – ред.) для организации пассажиропотока, причем по разным направлениям. Конечно, это все было в рамках обсуждения с Денисом Валентиновичем (Мантуровым) - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Для нас с учетом того, что Азовское море сейчас - это внутреннее российское море, мы просто обязаны использовать его логистическую составляющую. Особенно это касается той части, что нам надо разгрузить контрольно-пропускные пункты, которые с наступлением тепла будут загружаться все больше, с учетом того, что будут увеличиваться строительные работы, увеличиваться транзит в Херсонскую, Запорожскую области и в Крым по определенным обстоятельствам. Конечно же, нам сейчас (важно) задействование моря, причем как в поставках строительных материалов, промышленных материалов, продуктов, как вывоз зерна", - уточнил врио главы ДНР.
https://ria.ru/20230314/avtotrassa-1857885020.html
азовское море
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донецкая народная республика
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экономика, азовское море, россия, денис пушилин, украина, в мире, днр, донецкая народная республика, донецкая область, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Азовское море, Россия, Денис Пушилин, Украина, В мире, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю

Врио главы ДНР Пушилин рассказал о планах по перевозке пассажиров по Азовскому морю

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планах организовать перевозку пассажиров и транспортировку грузов по Азовскому морю, отметив, что эти намерения обсуждались на встрече с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в Москве.
"Есть в планах задействование (Азовского моря – ред.) для организации пассажиропотока, причем по разным направлениям. Конечно, это все было в рамках обсуждения с Денисом Валентиновичем (Мантуровым) - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Для нас с учетом того, что Азовское море сейчас - это внутреннее российское море, мы просто обязаны использовать его логистическую составляющую. Особенно это касается той части, что нам надо разгрузить контрольно-пропускные пункты, которые с наступлением тепла будут загружаться все больше, с учетом того, что будут увеличиваться строительные работы, увеличиваться транзит в Херсонскую, Запорожскую области и в Крым по определенным обстоятельствам. Конечно же, нам сейчас (важно) задействование моря, причем как в поставках строительных материалов, промышленных материалов, продуктов, как вывоз зерна", - уточнил врио главы ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаАзовское мореРоссияДенис ПушилинУкраинаВ миреДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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