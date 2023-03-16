https://ria.ru/20230316/psb-1858238633.html

ПСБ на выставке "ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ" провел деловую игру по финграмотности

ПСБ на выставке "ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ" провел деловую игру по финграмотности - РИА Новости, 16.03.2023

ПСБ на выставке "ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ" провел деловую игру по финграмотности

ПСБ провел обучающую игру по финансовой грамотности "Время денег" для посетителей выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:20

2023-03-16T11:20

2023-03-16T11:20

псб (банк псб)

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. ПСБ провел обучающую игру по финансовой грамотности "Время денег" для посетителей выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба банка.В процессе игры участники рассматривали различные типовые финансовые ситуации и, реконструируя развитие ситуации, отслеживали практические последствия принимаемых решений. Особое внимание в процессе игры было уделено развитию практических навыков управления личным бюджетом, контроля долговой нагрузки, обеспечению финансовой безопасности, эффективному использованию финансовых продуктов для накопления и приумножения капитала.В деловой игре приняли участие военнослужащие, в том числе офицеры-воспитатели кадетских корпусов. Наибольший интерес участников вызвали темы, связанные с защитой от финансовых мошенников, кредитованием и снижением долговой нагрузки."За последние годы ПСБ организовал комплексную системную работу по повышению финансовой грамотности россиян, формированию навыков эффективного личного финансового планирования и установок на достижение долгосрочных финансовых целей. В рамках наших обучающих программ и форумов мы стремимся предоставлять актуальную и максимально полезную для всех категорий клиентов информацию: как правильно пользоваться финансовыми и инвестиционными инструментами, рассчитать приемлемую кредитную нагрузку, сохранить и приумножить сбережения, с выгодой пользоваться банковскими программами лояльности и другое. Залогом стабильности и материального благополучия клиентов, в том числе - военнослужащих, является финансовое просвещение, а один из лучших способов закрепить знания в этой области – это игровая практика, которую мы активно используем в коммуникации с аудиторией. Развитие практических навыков управления финансами может стать неотъемлемой частью профессиональной подготовки военнослужащих и курсантов, обучающихся сегодня в высших учебных заведениях страны", - сказал директор департамента по работе с министерством обороны и компаниями рыночных отраслей ПСБ Константин Орчаков, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230315/biznes-assistent-1858109491.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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