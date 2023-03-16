https://ria.ru/20230316/protokol-1858290300.html
На Ройзмана* составили протокол о пропаганде экстремистской символики
На Ройзмана* составили протокол о пропаганде экстремистской символики - РИА Новости, 16.03.2023
На Ройзмана* составили протокол о пропаганде экстремистской символики
Полиция составила на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* административный протокол о пропаганде экстремистской символики, сообщил журналистам его... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:47
2023-03-16T13:47
2023-03-16T13:47
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Полиция составила на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* административный протокол о пропаганде экстремистской символики, сообщил журналистам его адвокат Владислав Идамжапов. В четверг стало известно, что полиция задержала Ройзмана* за демонстрацию экстремистской символики во "ВКонтакте". Ожидается, что суд рассмотрит дело об административном правонарушении уже сегодня, ему грозит до 15 суток ареста. "Ройзмана* судят по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций)", - сказал Идамжапов. О какой именно символике речь, информации пока нет. В настоящее время Ройзман* находится под запретом ходить в людные места ("запрет определенных действий") по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Причиной судебного разбирательства по делу стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ, заявляло следствие. Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет. В конце ноября Ройзман* пополнил список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщал Минюст РФ.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230130/ekstremizm-1848482387.html
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технологии, россия, екатеринбург, евгений ройзман
Технологии, Россия, Екатеринбург, Евгений Ройзман
На Ройзмана* составили протокол о пропаганде экстремистской символики
Адвокат сообщил, что на Ройзмана составили протокол о пропаганде экстремистской символики
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Полиция составила на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* административный протокол о пропаганде экстремистской символики, сообщил журналистам его адвокат Владислав Идамжапов.
В четверг стало известно, что полиция задержала Ройзмана* за демонстрацию экстремистской символики во "ВКонтакте". Ожидается, что суд рассмотрит дело об административном правонарушении уже сегодня, ему грозит до 15 суток ареста.
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"Ройзмана* судят по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций)", - сказал Идамжапов.
О какой именно символике речь, информации пока нет.
В настоящее время Ройзман* находится под запретом ходить в людные места ("запрет определенных действий") по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Причиной судебного разбирательства по делу стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ, заявляло следствие.
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Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
В конце ноября Ройзман* пополнил список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщал Минюст РФ.
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
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