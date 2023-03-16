https://ria.ru/20230316/proniknovenie-1858436589.html

Орловский губернатор не подтвердил данные о проникновении вооруженных лиц

Орловский губернатор не подтвердил данные о проникновении вооруженных лиц - РИА Новости, 16.03.2023

Орловский губернатор не подтвердил данные о проникновении вооруженных лиц

Данные о проникновении вооруженных лиц на территорию Орловской области не подтверждаются, а информация о наличии пострадавших является недостоверной, сообщил... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:34

2023-03-16T20:34

2023-03-16T20:42

орловская область

андрей клычков

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БРЯНСК, 16 мар - РИА Новости. Данные о проникновении вооруженных лиц на территорию Орловской области не подтверждаются, а информация о наличии пострадавших является недостоверной, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.Ранее Клычков опроверг слухи о появлении на территории Орловской области вооруженных лиц. Информация продолжает проверяться силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти."В настоящее время эта информация не подтверждается. Сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными", - написал Клычков.

https://ria.ru/20230316/drg-1858431581.html

орловская область

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2023

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орловская область, андрей клычков