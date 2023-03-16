https://ria.ru/20230316/proniknovenie-1858279078.html
Орловские власти опровергли слухи о проникновении вооруженных лиц в регион
Орловские власти опровергли слухи о проникновении вооруженных лиц в регион - РИА Новости, 16.03.2023
Орловские власти опровергли слухи о проникновении вооруженных лиц в регион
Информация о проникновении вооруженных лиц в Орловскую область не соответствует действительности, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:18
2023-03-16T13:18
2023-03-16T13:46
андрей клычков
орловская область
происшествия
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БРЯНСК, 16 мар — РИА Новости. Информация о проникновении вооруженных лиц в Орловскую область не соответствует действительности, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Силовые ведомства во взаимодействии с органами власти проверяют эти данные.О результатах проверки сообщат дополнительно.
https://ria.ru/20230315/terrorist-1858053378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клычков, орловская область, происшествия
Андрей Клычков, Орловская область, Происшествия
Орловские власти опровергли слухи о проникновении вооруженных лиц в регион
Орловский губернатор Клычков не подтвердил слухи о проникновении вооруженных лиц в регион