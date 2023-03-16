https://ria.ru/20230316/proniknovenie-1858279078.html

Орловские власти опровергли слухи о проникновении вооруженных лиц в регион

Орловские власти опровергли слухи о проникновении вооруженных лиц в регион - РИА Новости, 16.03.2023

Орловские власти опровергли слухи о проникновении вооруженных лиц в регион

Информация о проникновении вооруженных лиц в Орловскую область не соответствует действительности, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:18

2023-03-16T13:18

2023-03-16T13:46

андрей клычков

орловская область

происшествия

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БРЯНСК, 16 мар — РИА Новости. Информация о проникновении вооруженных лиц в Орловскую область не соответствует действительности, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Силовые ведомства во взаимодействии с органами власти проверяют эти данные.О результатах проверки сообщат дополнительно.

https://ria.ru/20230315/terrorist-1858053378.html

орловская область

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Влада Копылова

андрей клычков, орловская область, происшествия