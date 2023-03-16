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Орловские власти опровергли слухи о проникновении вооруженных лиц в регион - РИА Новости, 16.03.2023
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13:18 16.03.2023 (обновлено: 13:46 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/proniknovenie-1858279078.html
Орловские власти опровергли слухи о проникновении вооруженных лиц в регион
Орловские власти опровергли слухи о проникновении вооруженных лиц в регион - РИА Новости, 16.03.2023
Орловские власти опровергли слухи о проникновении вооруженных лиц в регион
Информация о проникновении вооруженных лиц в Орловскую область не соответствует действительности, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:18
2023-03-16T13:46
андрей клычков
орловская область
происшествия
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БРЯНСК, 16 мар — РИА Новости. Информация о проникновении вооруженных лиц в Орловскую область не соответствует действительности, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Силовые ведомства во взаимодействии с органами власти проверяют эти данные.О результатах проверки сообщат дополнительно.
https://ria.ru/20230315/terrorist-1858053378.html
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андрей клычков, орловская область, происшествия
Андрей Клычков, Орловская область, Происшествия
Орловские власти опровергли слухи о проникновении вооруженных лиц в регион

Орловский губернатор Клычков не подтвердил слухи о проникновении вооруженных лиц в регион

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОфицеры Росгвардии
Офицеры Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БРЯНСК, 16 мар — РИА Новости. Информация о проникновении вооруженных лиц в Орловскую область не соответствует действительности, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«
"Уважаемые жители Орловской области. Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооруженных лиц. Пока информация не подтверждается", — заявил глава региона.
Силовые ведомства во взаимодействии с органами власти проверяют эти данные.
О результатах проверки сообщат дополнительно.
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Андрей КлычковОрловская областьПроисшествия
 
 
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