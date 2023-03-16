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Россия в ОБСЕ осудила реакцию на нарушение прав православных на Украине - РИА Новости, 16.03.2023
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Религия
 
20:35 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/pravoslavnye-1858436964.html
Россия в ОБСЕ осудила реакцию на нарушение прав православных на Украине
Россия в ОБСЕ осудила реакцию на нарушение прав православных на Украине - РИА Новости, 16.03.2023
Россия в ОБСЕ осудила реакцию на нарушение прав православных на Украине
Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:35
2023-03-16T20:35
религия
обсе
украинская православная церковь
россия
в мире
украина
максим буякевич
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ВЕНА, 16 мар - РИА Новости. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. Он добавил, что российская сторона ожидает "от всех них не только принципиальных оценок неправомерных действий киевского режима, но и реального содействия прекращению произвола и многолетних репрессий против верующих и священнослужителей Украинской православной церкви. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.
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обсе, украинская православная церковь, россия, в мире, украина, максим буякевич
Религия, ОБСЕ, Украинская православная церковь, Россия, В мире, Украина, Максим Буякевич
Россия в ОБСЕ осудила реакцию на нарушение прав православных на Украине

Постпредство при ОБСЕ осудило отсутствие реакции на нарушение прав православных на Украине

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ВЕНА, 16 мар - РИА Новости. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине.
«
"Отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на грубейшее нарушение прав и дискриминацию православных христиан возмутительно. 14 марта министр иностранных дел России С.В.Лавров направил обращения на эту тему в адрес Действующего председателя ОБСЕ, мининдел Северной Македонии Б.Османи и генсекретаря ОБСЕ Х.Шмид. О проблеме проинформированы директор БДИПЧ М.Мекаччи и другие структуры нашей Организации", - заявил Буякевич в четверг, выступая на заседании постсовета ОБСЕ.
Он добавил, что российская сторона ожидает "от всех них не только принципиальных оценок неправомерных действий киевского режима, но и реального содействия прекращению произвола и многолетних репрессий против верующих и священнослужителей Украинской православной церкви.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.
Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Внезапные проверки в храмах стали традицией для чиновников, заявили в УПЦ
13 марта, 18:50
 
РелигияОБСЕУкраинская православная церковьРоссияВ миреУкраинаМаксим Буякевич
 
 
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