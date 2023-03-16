https://ria.ru/20230316/pravoslavnye-1858436964.html

Россия в ОБСЕ осудила реакцию на нарушение прав православных на Украине

Россия в ОБСЕ осудила реакцию на нарушение прав православных на Украине - РИА Новости, 16.03.2023

Россия в ОБСЕ осудила реакцию на нарушение прав православных на Украине

Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:35

2023-03-16T20:35

2023-03-16T20:35

религия

обсе

украинская православная церковь

россия

в мире

украина

максим буякевич

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ВЕНА, 16 мар - РИА Новости. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. Он добавил, что российская сторона ожидает "от всех них не только принципиальных оценок неправомерных действий киевского режима, но и реального содействия прекращению произвола и многолетних репрессий против верующих и священнослужителей Украинской православной церкви. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.

https://ria.ru/20230313/khram-1857622110.html

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обсе, украинская православная церковь, россия, в мире, украина, максим буякевич