Россия в ОБСЕ осудила реакцию на нарушение прав православных на Украине
Постпредство при ОБСЕ осудило отсутствие реакции на нарушение прав православных на Украине
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ВЕНА, 16 мар - РИА Новости. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине.
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"Отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на грубейшее нарушение прав и дискриминацию православных христиан возмутительно. 14 марта министр иностранных дел России С.В.Лавров направил обращения на эту тему в адрес Действующего председателя ОБСЕ, мининдел Северной Македонии Б.Османи и генсекретаря ОБСЕ Х.Шмид. О проблеме проинформированы директор БДИПЧ М.Мекаччи и другие структуры нашей Организации", - заявил Буякевич в четверг, выступая на заседании постсовета ОБСЕ.
Он добавил, что российская сторона ожидает "от всех них не только принципиальных оценок неправомерных действий киевского режима, но и реального содействия прекращению произвола и многолетних репрессий против верующих и священнослужителей Украинской православной церкви.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.
Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.