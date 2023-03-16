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Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла семи тысяч гектаров - РИА Новости, 16.03.2023
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19:02 16.03.2023 (обновлено: 19:04 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/pozhar-1858417856.html
Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла семи тысяч гектаров
Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла семи тысяч гектаров - РИА Новости, 16.03.2023
Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла семи тысяч гектаров
Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла до 7 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:02
2023-03-16T19:04
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла до 7 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.Пожар начался на Обжоровском участке в ночь на четверг. К утру его площадь составила около 4 тысяч гектаров."По состоянию на 19.00 (18.00 мск), ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет порядка 7 тысяч гектаров, в том числе около 350 гектаров - лесная площадь", - сказал он.Собеседник добавил, что пожар на острове, который произошел во вторник вечером, полностью ликвидирован.Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков - Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского.
https://ria.ru/20230315/pozhary-1857917372.html
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астрахань, происшествия
Астрахань, Происшествия
Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла семи тысяч гектаров

Площадь пожара в Астраханском заповеднике выросла до семи тысяч гектаров

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла до 7 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.
Пожар начался на Обжоровском участке в ночь на четверг. К утру его площадь составила около 4 тысяч гектаров.
"По состоянию на 19.00 (18.00 мск), ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет порядка 7 тысяч гектаров, в том числе около 350 гектаров - лесная площадь", - сказал он.
Собеседник добавил, что пожар на острове, который произошел во вторник вечером, полностью ликвидирован.
Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков - Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского.
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