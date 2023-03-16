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В Ростове-на-Дону эвакуируют жителей домов в районе пожара у здания ФСБ

В Ростове-на-Дону эвакуируют жителей домов в районе пожара у здания ФСБ - РИА Новости, 16.03.2023

В Ростове-на-Дону эвакуируют жителей домов в районе пожара у здания ФСБ

Жильцов близлежащих домов в районе пожара в Ростове-на-Дону эвакуируют в целях безопасности, но угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Ростовской... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:29

2023-03-16T14:29

2023-03-16T14:30

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

ростовская область

фсб

василий голубев

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КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Жильцов близлежащих домов в районе пожара в Ростове-на-Дону эвакуируют в целях безопасности, но угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу Сиверса, 20. Там расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области. По информации экстренных служб, горит здание с гаражами и складом возле Погрануправления, людей оттуда эвакуировали. При пожаре один человек погиб и двое пострадали, по данным экстренных службах. "По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия", - написал Голубев в Telegram-канале.

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ростов-на-дону

россия

ростовская область

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ростовская область, фсб, василий голубев