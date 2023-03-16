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В Ростове-на-Дону эвакуируют жителей домов в районе пожара у здания ФСБ - РИА Новости, 16.03.2023
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14:29 16.03.2023 (обновлено: 14:30 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/pozhar-1858303563.html
В Ростове-на-Дону эвакуируют жителей домов в районе пожара у здания ФСБ
В Ростове-на-Дону эвакуируют жителей домов в районе пожара у здания ФСБ - РИА Новости, 16.03.2023
В Ростове-на-Дону эвакуируют жителей домов в районе пожара у здания ФСБ
Жильцов близлежащих домов в районе пожара в Ростове-на-Дону эвакуируют в целях безопасности, но угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Ростовской... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:29
2023-03-16T14:30
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
ростовская область
фсб
василий голубев
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КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Жильцов близлежащих домов в районе пожара в Ростове-на-Дону эвакуируют в целях безопасности, но угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу Сиверса, 20. Там расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области. По информации экстренных служб, горит здание с гаражами и складом возле Погрануправления, людей оттуда эвакуировали. При пожаре один человек погиб и двое пострадали, по данным экстренных службах. "По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия", - написал Голубев в Telegram-канале.
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ростов-на-дону
россия
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ростовская область, фсб, василий голубев
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Ростовская область, ФСБ, Василий Голубев
В Ростове-на-Дону эвакуируют жителей домов в районе пожара у здания ФСБ

Жителей в районе пожара у здания ФСБ в Ростове-на-Дону эвакуируют в целях безопасности

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на месте пожара, который произошел в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области
Сотрудники полиции на месте пожара, который произошел в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на месте пожара, который произошел в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Жильцов близлежащих домов в районе пожара в Ростове-на-Дону эвакуируют в целях безопасности, но угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу Сиверса, 20. Там расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области. По информации экстренных служб, горит здание с гаражами и складом возле Погрануправления, людей оттуда эвакуировали. При пожаре один человек погиб и двое пострадали, по данным экстренных службах.
"По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия", - написал Голубев в Telegram-канале.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ
Вчера, 14:13
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияРостовская областьФСБВасилий Голубев
 
 
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