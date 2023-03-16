https://ria.ru/20230316/pozhar-1858296614.html

В горящем здании в Ростовской области обрушились две стены

В горящем здании в Ростовской области обрушились две стены - РИА Новости, 16.03.2023

В горящем здании в Ростовской области обрушились две стены

Пожар на территории Погрануправления ФСБ России по Ростовской области тушат на площади 800 квадратных метров, обрушились две стены, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:10

2023-03-16T14:10

2023-03-16T14:22

происшествия

ростовская область

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ВОЛГОГРАД, 16 мар - РИА Новости. Пожар на территории Погрануправления ФСБ России по Ростовской области тушат на площади 800 квадратных метров, обрушились две стены, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу Сиверса, 20. Там расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области."Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ", - сообщил Голубев.По его словам, причиной пожара стало замыкание проводки.

https://ria.ru/20230316/pozhar-1858250887.html

ростовская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область