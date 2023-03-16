В горящем здании в Ростовской области обрушились две стены
В горящем здании на территории погрануправления Ростовской области обрушились две стены
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции на месте пожара, который произошел в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции на месте пожара, который произошел в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области
ВОЛГОГРАД, 16 мар - РИА Новости. Пожар на территории Погрануправления ФСБ России по Ростовской области тушат на площади 800 квадратных метров, обрушились две стены, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу Сиверса, 20. Там расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
"Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ", - сообщил Голубев.
По его словам, причиной пожара стало замыкание проводки.