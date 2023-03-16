https://ria.ru/20230316/pozhar-1858293068.html
Один человек погиб при пожаре в здании ростовского погрануправления
Один человек погиб при пожаре в здании ростовского погрануправления - РИА Новости, 16.03.2023
Один человек погиб при пожаре в здании ростовского погрануправления
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в погрануправлении ФСБ по Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:59
2023-03-16T13:59
2023-03-16T15:00
происшествия
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858289497_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6242059eae0dc6f874155054f1bb192.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар – РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в погрануправлении ФСБ по Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Жителей близлежащих домов эвакуировали в целях безопасности, но угрозы распространения огня нет, добавил глава Ростовской области.По информации Голубева, сигнал о возгорании поступил в 12:25.Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу: проспект Сиверса, 20. Там расположено погрануправление ФСБ России по Ростовской области. По информации экстренных служб, горит здание с гаражами и складом возле погрануправления, людей оттуда эвакуировали.
https://ria.ru/20230314/simferopol-1857688506.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858289497_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4716efbc48fa65533e27b1adea317cec.jpg
Кадры крупного пожара в Ростове-на-Дону
Кадры крупного пожара в Ростове-на-Дону
2023-03-16T13:59
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Один человек погиб при пожаре в здании ростовского погрануправления
Один человек погиб при пожаре в здании пограничного управления по Ростовской области