https://ria.ru/20230316/pozhar-1858293068.html

Один человек погиб при пожаре в здании ростовского погрануправления

Один человек погиб при пожаре в здании ростовского погрануправления - РИА Новости, 16.03.2023

Один человек погиб при пожаре в здании ростовского погрануправления

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в погрануправлении ФСБ по Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:59

2023-03-16T13:59

2023-03-16T15:00

происшествия

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар – РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в погрануправлении ФСБ по Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Жителей близлежащих домов эвакуировали в целях безопасности, но угрозы распространения огня нет, добавил глава Ростовской области.По информации Голубева, сигнал о возгорании поступил в 12:25.Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу: проспект Сиверса, 20. Там расположено погрануправление ФСБ России по Ростовской области. По информации экстренных служб, горит здание с гаражами и складом возле погрануправления, людей оттуда эвакуировали.

https://ria.ru/20230314/simferopol-1857688506.html

ростовская область

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры крупного пожара в Ростове-на-Дону Кадры крупного пожара в Ростове-на-Дону 2023-03-16T13:59 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)