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Здание с гаражами горит рядом с погрануправлением по Ростовской области - РИА Новости, 16.03.2023
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13:09 16.03.2023 (обновлено: 13:55 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/pozhar-1858276439.html
Здание с гаражами горит рядом с погрануправлением по Ростовской области
Здание с гаражами горит рядом с погрануправлением по Ростовской области - РИА Новости, 16.03.2023
Здание с гаражами горит рядом с погрануправлением по Ростовской области
Здание с гаражами горит возле Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:09
2023-03-16T13:55
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Здание с гаражами горит возле Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу Сиверса, 20, где расположено Погрануправление ФСБ России по региону.Он добавил, что из здания ведомства вывели людей.
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Кадры крупного пожара в Ростове-на-Дону
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Здание с гаражами горит рядом с погрануправлением по Ростовской области

Здание с гаражами и складом горит рядом с погрануправлением по Ростовской области

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Здание с гаражами горит возле Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
«
"Горят гаражи, большое двухэтажное здание. Там, на втором этаже, складские помещения", — сказал собеседник агентства.
Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу Сиверса, 20, где расположено Погрануправление ФСБ России по региону.
Он добавил, что из здания ведомства вывели людей.
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