https://ria.ru/20230316/pozhar-1858276439.html

Здание с гаражами горит рядом с погрануправлением по Ростовской области

Здание с гаражами горит рядом с погрануправлением по Ростовской области - РИА Новости, 16.03.2023

Здание с гаражами горит рядом с погрануправлением по Ростовской области

Здание с гаражами горит возле Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:09

2023-03-16T13:09

2023-03-16T13:55

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Здание с гаражами горит возле Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу Сиверса, 20, где расположено Погрануправление ФСБ России по региону.Он добавил, что из здания ведомства вывели людей.

https://ria.ru/20230316/pozhar-1858216865.html

ростовская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Кадры крупного пожара в Ростове-на-Дону Кадры крупного пожара в Ростове-на-Дону 2023-03-16T13:09 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область