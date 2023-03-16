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В Ростовской области загорелось здание пограничного управления - РИА Новости, 16.03.2023
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12:46 16.03.2023 (обновлено: 14:22 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/pozhar-1858267249.html
В Ростовской области загорелось здание пограничного управления
В Ростовской области загорелось здание пограничного управления - РИА Новости, 16.03.2023
В Ростовской области загорелось здание пограничного управления
Дежурные службы получили сообщение о пожаре в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, подразделения выехали на место, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:46
2023-03-16T14:22
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар – РИА Новости. Дежурные службы получили сообщение о пожаре в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, подразделения выехали на место, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."Поступило сообщение о пожаре по адресу Сиверса, 20. Подразделения выехали", - сказал представитель ведомства, добавив, что информация уточняется.По данному адресу в Ростове-на-Дону расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
ростовская область
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Ростов-на-Дону
В Ростовской области загорелось здание пограничного управления

В Ростове-на-Дону загорелось здание погрануправления ФСБ по Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции на месте пожара, который произошел в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции на месте пожара, который произошел в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции на месте пожара, который произошел в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар – РИА Новости. Дежурные службы получили сообщение о пожаре в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, подразделения выехали на место, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу Сиверса, 20. Подразделения выехали", - сказал представитель ведомства, добавив, что информация уточняется.
По данному адресу в Ростове-на-Дону расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
 
ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияРостов-на-Дону
 
 
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