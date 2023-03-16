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В Ростовской области загорелось здание пограничного управления

В Ростовской области загорелось здание пограничного управления - РИА Новости, 16.03.2023

В Ростовской области загорелось здание пограничного управления

Дежурные службы получили сообщение о пожаре в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, подразделения выехали на место, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:46

2023-03-16T12:46

2023-03-16T14:22

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар – РИА Новости. Дежурные службы получили сообщение о пожаре в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, подразделения выехали на место, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."Поступило сообщение о пожаре по адресу Сиверса, 20. Подразделения выехали", - сказал представитель ведомства, добавив, что информация уточняется.По данному адресу в Ростове-на-Дону расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.

ростовская область

россия

ростов-на-дону

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ростов-на-дону