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В Ростовской области загорелось здание пограничного управления
В Ростовской области загорелось здание пограничного управления - РИА Новости, 16.03.2023
В Ростовской области загорелось здание пограничного управления
Дежурные службы получили сообщение о пожаре в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, подразделения выехали на место, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:46
2023-03-16T12:46
2023-03-16T14:22
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар – РИА Новости. Дежурные службы получили сообщение о пожаре в здании Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, подразделения выехали на место, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."Поступило сообщение о пожаре по адресу Сиверса, 20. Подразделения выехали", - сказал представитель ведомства, добавив, что информация уточняется.По данному адресу в Ростове-на-Дону расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Ростов-на-Дону
В Ростовской области загорелось здание пограничного управления
В Ростове-на-Дону загорелось здание погрануправления ФСБ по Ростовской области