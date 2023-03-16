В Кемерово при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в многоквартирном доме в Кемерово
© Фото : СУСК РФ по Кемеровской областиПоследствия пожара в многоквартирном доме в Кемерово. 15 марта 2023
© Фото : СУСК РФ по Кемеровской области
Последствия пожара в многоквартирном доме в Кемерово. 15 марта 2023
КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. Семилетний ребенок погиб при пожаре в квартире дома в Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Как уточняется, информация о том, что во время тушения пожара в квартире одного из домов Кемерово без сознания обнаружен малолетний ребенок, поступила в правоохранительные органы 15 марта около 19.00 (15.00 мск). Ребенка передали для оказания квалифицированной помощи прибывшим медицинским работникам, однако реанимационные мероприятия результата не дали, в связи с чем на месте происшествия была констатирована его смерть.
"Следственными органами Следственного комитета... по Кемеровской области... по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает ведомство.
Отмечается, что в настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначены соответствующие судебные экспертизы.