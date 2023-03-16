https://ria.ru/20230316/pozhar-1858250887.html

В Кемерово при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок

В Кемерово при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок - РИА Новости, 16.03.2023

В Кемерово при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок

Семилетний ребенок погиб при пожаре в квартире дома в Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:57

2023-03-16T11:57

2023-03-16T11:57

происшествия

кемерово

кемеровская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858249906_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_49fdc42c2dd5e189ca91bbb3d69a8606.jpg

КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. Семилетний ребенок погиб при пожаре в квартире дома в Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Как уточняется, информация о том, что во время тушения пожара в квартире одного из домов Кемерово без сознания обнаружен малолетний ребенок, поступила в правоохранительные органы 15 марта около 19.00 (15.00 мск). Ребенка передали для оказания квалифицированной помощи прибывшим медицинским работникам, однако реанимационные мероприятия результата не дали, в связи с чем на месте происшествия была констатирована его смерть. "Следственными органами Следственного комитета... по Кемеровской области... по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает ведомство. Отмечается, что в настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначены соответствующие судебные экспертизы.

https://ria.ru/20230314/pozhar-1857845524.html

https://ria.ru/20230315/pozhar-1857923849.html

кемерово

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кемерово, кемеровская область, россия