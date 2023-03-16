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В Кемерово при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок - РИА Новости, 16.03.2023
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11:57 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/pozhar-1858250887.html
В Кемерово при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
В Кемерово при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок - РИА Новости, 16.03.2023
В Кемерово при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
Семилетний ребенок погиб при пожаре в квартире дома в Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:57
2023-03-16T11:57
происшествия
кемерово
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. Семилетний ребенок погиб при пожаре в квартире дома в Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Как уточняется, информация о том, что во время тушения пожара в квартире одного из домов Кемерово без сознания обнаружен малолетний ребенок, поступила в правоохранительные органы 15 марта около 19.00 (15.00 мск). Ребенка передали для оказания квалифицированной помощи прибывшим медицинским работникам, однако реанимационные мероприятия результата не дали, в связи с чем на месте происшествия была констатирована его смерть. "Следственными органами Следственного комитета... по Кемеровской области... по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает ведомство. Отмечается, что в настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначены соответствующие судебные экспертизы.
https://ria.ru/20230314/pozhar-1857845524.html
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происшествия, кемерово, кемеровская область, россия
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия
В Кемерово при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок

СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в многоквартирном доме в Кемерово

© Фото : СУСК РФ по Кемеровской областиПоследствия пожара в многоквартирном доме в Кемерово. 15 марта 2023
Последствия пожара в многоквартирном доме в Кемерово. 15 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : СУСК РФ по Кемеровской области
Последствия пожара в многоквартирном доме в Кемерово. 15 марта 2023
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КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. Семилетний ребенок погиб при пожаре в квартире дома в Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Как уточняется, информация о том, что во время тушения пожара в квартире одного из домов Кемерово без сознания обнаружен малолетний ребенок, поступила в правоохранительные органы 15 марта около 19.00 (15.00 мск). Ребенка передали для оказания квалифицированной помощи прибывшим медицинским работникам, однако реанимационные мероприятия результата не дали, в связи с чем на месте происшествия была констатирована его смерть.
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"Следственными органами Следственного комитета... по Кемеровской области... по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает ведомство.
Отмечается, что в настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначены соответствующие судебные экспертизы.
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