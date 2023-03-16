При обстреле Владимировки в ДНР пострадали два человека
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Владимировки пострадали два мирных жителя
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками территории ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле Владимировки в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице Симоненко, 17/1 ранены мужчины 1961, 1950 годов рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в четверг ведомство сообщило, что украинские войска обстреляли Владимировку в 14.00, выпустив по поселку пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.