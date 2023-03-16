https://ria.ru/20230316/postradavshie-1858426086.html

При обстреле Владимировки в ДНР пострадали два человека

При обстреле Владимировки в ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 16.03.2023

При обстреле Владимировки в ДНР пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения при обстреле Владимировки в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщило в четверг представительство... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T19:42

2023-03-16T19:42

2023-03-16T19:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

волновахский район

сша

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле Владимировки в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице Симоненко, 17/1 ранены мужчины 1961, 1950 годов рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ранее в четверг ведомство сообщило, что украинские войска обстреляли Владимировку в 14.00, выпустив по поселку пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230316/ubiystvo-1858390063.html

донецкая народная республика

волновахский район

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, волновахский район, сша, сцкк, нато