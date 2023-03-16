https://ria.ru/20230316/porazhenie-1858305235.html

ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ

ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ - РИА Новости, 16.03.2023

ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ

Российские войска нанесли удар по пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:31

2023-03-16T14:31

2023-03-16T15:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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сша

россия

зрк с-300

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщило Минобороны.Кроме того, российские подразделения уничтожили украинские зенитные ракетные комплексы С-300 и "Оса-АКМ" возле Ясенового и Константиновки в ДНР. В районе населенного пункта Миньковка им удалось ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Купянское направлениеРоссийская авиация и артиллеристы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Гряниковки, Котляровки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки в ЛНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удар по украинским подразделениям в районах Невского, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Ямполовки и Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" нанесла комплексное поражение украинским подразделениям возле Угледара и Павловки в ДНР, а также населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска успешно нанесли огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах. С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230313/vsu-1857521003.html

https://ria.ru/20230308/avdeevka-1856528689.html

https://ria.ru/20230316/artemovsk-1858227782.html

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858272530.html

донецкая народная республика

сша

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, сша, россия, зрк с-300