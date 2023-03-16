https://ria.ru/20230316/porazhenie-1858305235.html
ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ
ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ - РИА Новости, 16.03.2023
ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ
Российские войска нанесли удар по пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:31
2023-03-16T14:31
2023-03-16T15:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
сша
россия
зрк с-300
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщило Минобороны.Кроме того, российские подразделения уничтожили украинские зенитные ракетные комплексы С-300 и "Оса-АКМ" возле Ясенового и Константиновки в ДНР. В районе населенного пункта Миньковка им удалось ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Купянское направлениеРоссийская авиация и артиллеристы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Гряниковки, Котляровки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки в ЛНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удар по украинским подразделениям в районах Невского, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Ямполовки и Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" нанесла комплексное поражение украинским подразделениям возле Угледара и Павловки в ДНР, а также населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска успешно нанесли огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах. С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230313/vsu-1857521003.html
https://ria.ru/20230308/avdeevka-1856528689.html
https://ria.ru/20230316/artemovsk-1858227782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, сша, россия, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, США, Россия, ЗРК С-300
ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли поражение пункту управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Российские войска нанесли удар по пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщило
Минобороны.
«
"В районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ", — говорится в сводке.
Кроме того, российские подразделения уничтожили украинские зенитные ракетные комплексы С-300
и "Оса-АКМ" возле Ясенового и Константиновки
в ДНР. В районе населенного пункта Миньковка им удалось ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США
.
Российская авиация и артиллеристы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Гряниковки, Котляровки и Берестового в Харьковской области
, а также Новоселовского и Розовки в ЛНР
.
Потери противника составили:
- до 50 военнослужащих;
- два автомобиля;
- артиллерийская система М777 производства США.
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удар по украинским подразделениям в районах Невского, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Ямполовки и Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
- свыше 100 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- гаубица Д-30.
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Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.
Потери противника составили:
- до 275 военнослужащих;
- два танка;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа;
- боевая машина РСЗО "Ураган";
- гаубица Д-20;
- самоходная гаубица "Гвоздика";
- самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.
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Южнодонецкое и Запорожское направления
Группировка войск "Восток" нанесла комплексное поражение украинским подразделениям возле Угледара и Павловки в ДНР, а также населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки в Запорожской области
.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- четыре танка;
- бронеавтомобиль;
- гаубица Д-20;
- артиллерийская система М777 производства США.
Российские войска успешно нанесли огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- более 35 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые машины РСЗО "Град";
- гаубица Д-30.
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине
. По словам президента Владимира Путина
, ее конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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