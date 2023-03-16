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ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 16.03.2023 (обновлено: 15:32 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/porazhenie-1858305235.html
ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ
ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ - РИА Новости, 16.03.2023
ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ
Российские войска нанесли удар по пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:31
2023-03-16T15:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
сша
россия
зрк с-300
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщило Минобороны.Кроме того, российские подразделения уничтожили украинские зенитные ракетные комплексы С-300 и "Оса-АКМ" возле Ясенового и Константиновки в ДНР. В районе населенного пункта Миньковка им удалось ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Купянское направлениеРоссийская авиация и артиллеристы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Гряниковки, Котляровки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки в ЛНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удар по украинским подразделениям в районах Невского, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Ямполовки и Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" нанесла комплексное поражение украинским подразделениям возле Угледара и Павловки в ДНР, а также населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска успешно нанесли огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах. С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230313/vsu-1857521003.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, сша, россия, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, США, Россия, ЗРК С-300
ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли поражение пункту управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"В районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ", — говорится в сводке.
Кроме того, российские подразделения уничтожили украинские зенитные ракетные комплексы С-300 и "Оса-АКМ" возле Ясенового и Константиновки в ДНР. В районе населенного пункта Миньковка им удалось ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Купянское направление

Российская авиация и артиллеристы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Гряниковки, Котляровки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 50 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • артиллерийская система М777 производства США.
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СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных
13 марта, 13:32

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удар по украинским подразделениям в районах Невского, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Ямполовки и Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
  • свыше 100 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • гаубица Д-30.
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8 марта, 07:09

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.
Потери противника составили:
  • до 275 военнослужащих;
  • два танка;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • боевая машина РСЗО "Ураган";
  • гаубица Д-20;
  • самоходная гаубица "Гвоздика";
  • самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.
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Вчера, 10:43

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" нанесла комплексное поражение украинским подразделениям возле Угледара и Павловки в ДНР, а также населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • четыре танка;
  • бронеавтомобиль;
  • гаубица Д-20;
  • артиллерийская система М777 производства США.

Херсонское направление

Российские войска успешно нанесли огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • более 35 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые машины РСЗО "Град";
  • гаубица Д-30.
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ПутинСШАРоссияЗРК С-300
 
 
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