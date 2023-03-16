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"Признак катастрофы": в США признали ошеломляющее поражение - РИА Новости, 16.03.2023
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02:59 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/porazhenie-1858182516.html
"Признак катастрофы": в США признали ошеломляющее поражение
"Признак катастрофы": в США признали ошеломляющее поражение - РИА Новости, 16.03.2023
"Признак катастрофы": в США признали ошеломляющее поражение
Возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном стало ошеломляющим поражением для США, которое угрожает их влиянию на Ближнем Востоке... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T02:59
2023-03-16T02:59
в мире
иран
саудовская аравия
ближний восток
джо байден
сша
китай
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном стало ошеломляющим поражением для США, которое угрожает их влиянию на Ближнем Востоке и во всем мире, пишет обозреватель American Thinker Томас Лифсон."Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов – шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию – возобновить дипломатические отношения в рамках сделки, которая была согласована в Пекине, стали для Америки ошеломляющим поражением, которое угрожает основам нашего дипломатического влияния на Ближнем Востоке и по всему миру", - предупреждает автор.Если Саудовская Аравия больше не является надежным партнером Вашингтона в вопросе "сдерживания" Ирана и налаживания отношений с Израилем, то все расчеты США касательно баланса сил на Ближнем Востоке пошли прахом, констатирует Лифсон."Речь идет по меньшей мере о том, что престиж Америки, а также восприятие нашего влияния в мире резко ухудшились, хотя наши пропагандистские СМИ делают все возможное, чтобы американская общественность не догадывалась об этом", - отмечает он.При этом, по его мнению, триумф Китая на Ближнем Востоке, где он вытеснил США с позиций важнейшего игрока, является одним из главных признаков катастрофы, которую своими действиями спровоцировала администрация президента Джо Байдена."Это очень плохие новости для нас, для наших европейских, японских, корейских и тайваньских союзников, которые зависят от поставок ближневосточной нефти, а также для Израиля", - резюмирует Лифсон.Ранее стало известно, что Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после того, как протестующие против казни в Саудовской Аравии известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра напали на дипломатические представительства королевства в Иране, но в последние месяцы обе стороны выразили желание урегулировать разногласия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230314/mid-1857754782.html
https://ria.ru/20230313/rossiya-1857450340.html
иран
саудовская аравия
ближний восток
сша
китай
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в мире, иран, саудовская аравия, ближний восток, джо байден, сша, китай
В мире, Иран, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Джо Байден, США, Китай
"Признак катастрофы": в США признали ошеломляющее поражение

AT: возобновление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало поражением для США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном стало ошеломляющим поражением для США, которое угрожает их влиянию на Ближнем Востоке и во всем мире, пишет обозреватель American Thinker Томас Лифсон.
"Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов – шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию – возобновить дипломатические отношения в рамках сделки, которая была согласована в Пекине, стали для Америки ошеломляющим поражением, которое угрожает основам нашего дипломатического влияния на Ближнем Востоке и по всему миру", - предупреждает автор.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
МИД приветствовал возобновление отношений между Ираном и Саудовской Аравией
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Если Саудовская Аравия больше не является надежным партнером Вашингтона в вопросе "сдерживания" Ирана и налаживания отношений с Израилем, то все расчеты США касательно баланса сил на Ближнем Востоке пошли прахом, констатирует Лифсон.
"Речь идет по меньшей мере о том, что престиж Америки, а также восприятие нашего влияния в мире резко ухудшились, хотя наши пропагандистские СМИ делают все возможное, чтобы американская общественность не догадывалась об этом", - отмечает он.
При этом, по его мнению, триумф Китая на Ближнем Востоке, где он вытеснил США с позиций важнейшего игрока, является одним из главных признаков катастрофы, которую своими действиями спровоцировала администрация президента Джо Байдена.
"Это очень плохие новости для нас, для наших европейских, японских, корейских и тайваньских союзников, которые зависят от поставок ближневосточной нефти, а также для Израиля", - резюмирует Лифсон.
Ранее стало известно, что Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.
Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после того, как протестующие против казни в Саудовской Аравии известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра напали на дипломатические представительства королевства в Иране, но в последние месяцы обе стороны выразили желание урегулировать разногласия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреИранСаудовская АравияБлижний ВостокДжо БайденСШАКитай
 
 
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