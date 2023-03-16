В Польше девятерых иностранцев обвинили в сотрудничестве с Россией
Польские спецслужбы задержали девять иностранцев по обвинению в сотрудничестве с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛюди на остановке общественного транспорта в Варшаве
Люди на остановке общественного транспорта в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 мар – РИА Новости. В Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий.
"В последние дни Агентство внутренней безопасности задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию российской разведки", - заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский.
"Задержанные – это иностранцы из-за восточной границы. В отношении шести из них применен временный арест", - добавил он.
По словам министра, данные следствия указывают на то, что "эта группа вела мониторинг железнодорожных трасс, в том числе разведку и документирование транспорта с вооружением, направляющимся в пользу Украины". "Подозреваемые также готовились к диверсионным актам, имеющим целью парализовать поставки техники и вооружения для Украины", - заявил он. Прокуратура предъявила задержанным обвинения в шпионаже в пользу России и участия в организованной преступной группе. По словам Каминьского, сотрудники Агентства внутренней безопасности изъяли камеры, электронное оборудование, а также передатчики gps, которые должны были быть монтированы на транспорты, направляющиеся на Украину.
Также, по его словам, группе вменяются "пропагандистские действия с целью дестабилизировать украинско-польских отношений" и "подогреть в Польше враждебные настроения по отношению к странам НАТО, а также критическую оценку политики правительства Польши в отношении Украины".
По утверждению польского министра, спецслужбы республики якобы "располагают доказательствами, что подозреваемые регулярно оплачивались российскими спецслужбами" и "в рамках шпионской деятельности члены группы систематически получали оплату за реализованные задачи".
Ранее польская радиостанция RMF FM сообщила о ликвидации якобы российской шпионской сети, готовившей диверсии. По данным радиостанции, "шпионы" установили видеокамеры на железнодорожных маршрутах, которые фиксировали движение и передавали изображение при помощи интернета. Отмечалось, что речь идет в основном о участках железнодорожных маршрутов в Подкарпатском воеводстве - в том числе в окрестностях аэропорта Ясенка, который является главным перевалочным пунктом западного вооружения и боеприпасов Киеву.