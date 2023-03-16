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В Польше девятерых иностранцев обвинили в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 16.03.2023
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13:05 16.03.2023 (обновлено: 13:51 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/polsha-1858274006.html
В Польше девятерых иностранцев обвинили в сотрудничестве с Россией
В Польше девятерых иностранцев обвинили в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 16.03.2023
В Польше девятерых иностранцев обвинили в сотрудничестве с Россией
В Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:05
2023-03-16T13:51
польша
россия
в мире
мариуш каминьский
варшава
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ВАРШАВА, 16 мар – РИА Новости. В Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий."В последние дни Агентство внутренней безопасности задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию российской разведки", - заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский."Задержанные – это иностранцы из-за восточной границы. В отношении шести из них применен временный арест", - добавил он.По словам министра, данные следствия указывают на то, что "эта группа вела мониторинг железнодорожных трасс, в том числе разведку и документирование транспорта с вооружением, направляющимся в пользу Украины". "Подозреваемые также готовились к диверсионным актам, имеющим целью парализовать поставки техники и вооружения для Украины", - заявил он. Прокуратура предъявила задержанным обвинения в шпионаже в пользу России и участия в организованной преступной группе. По словам Каминьского, сотрудники Агентства внутренней безопасности изъяли камеры, электронное оборудование, а также передатчики gps, которые должны были быть монтированы на транспорты, направляющиеся на Украину.Также, по его словам, группе вменяются "пропагандистские действия с целью дестабилизировать украинско-польских отношений" и "подогреть в Польше враждебные настроения по отношению к странам НАТО, а также критическую оценку политики правительства Польши в отношении Украины".По утверждению польского министра, спецслужбы республики якобы "располагают доказательствами, что подозреваемые регулярно оплачивались российскими спецслужбами" и "в рамках шпионской деятельности члены группы систематически получали оплату за реализованные задачи".Ранее польская радиостанция RMF FM сообщила о ликвидации якобы российской шпионской сети, готовившей диверсии. По данным радиостанции, "шпионы" установили видеокамеры на железнодорожных маршрутах, которые фиксировали движение и передавали изображение при помощи интернета. Отмечалось, что речь идет в основном о участках железнодорожных маршрутов в Подкарпатском воеводстве - в том числе в окрестностях аэропорта Ясенка, который является главным перевалочным пунктом западного вооружения и боеприпасов Киеву.
https://ria.ru/20230109/shpiony-1843566345.html
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польша, россия, в мире, мариуш каминьский, варшава
Польша, Россия, В мире, Мариуш Каминьский, Варшава
В Польше девятерых иностранцев обвинили в сотрудничестве с Россией

Польские спецслужбы задержали девять иностранцев по обвинению в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛюди на остановке общественного транспорта в Варшаве
Люди на остановке общественного транспорта в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Люди на остановке общественного транспорта в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 мар – РИА Новости. В Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий.
"В последние дни Агентство внутренней безопасности задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию российской разведки", - заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский.
"Задержанные – это иностранцы из-за восточной границы. В отношении шести из них применен временный арест", - добавил он.
По словам министра, данные следствия указывают на то, что "эта группа вела мониторинг железнодорожных трасс, в том числе разведку и документирование транспорта с вооружением, направляющимся в пользу Украины". "Подозреваемые также готовились к диверсионным актам, имеющим целью парализовать поставки техники и вооружения для Украины", - заявил он. Прокуратура предъявила задержанным обвинения в шпионаже в пользу России и участия в организованной преступной группе. По словам Каминьского, сотрудники Агентства внутренней безопасности изъяли камеры, электронное оборудование, а также передатчики gps, которые должны были быть монтированы на транспорты, направляющиеся на Украину.
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Также, по его словам, группе вменяются "пропагандистские действия с целью дестабилизировать украинско-польских отношений" и "подогреть в Польше враждебные настроения по отношению к странам НАТО, а также критическую оценку политики правительства Польши в отношении Украины".
По утверждению польского министра, спецслужбы республики якобы "располагают доказательствами, что подозреваемые регулярно оплачивались российскими спецслужбами" и "в рамках шпионской деятельности члены группы систематически получали оплату за реализованные задачи".
Ранее польская радиостанция RMF FM сообщила о ликвидации якобы российской шпионской сети, готовившей диверсии. По данным радиостанции, "шпионы" установили видеокамеры на железнодорожных маршрутах, которые фиксировали движение и передавали изображение при помощи интернета. Отмечалось, что речь идет в основном о участках железнодорожных маршрутов в Подкарпатском воеводстве - в том числе в окрестностях аэропорта Ясенка, который является главным перевалочным пунктом западного вооружения и боеприпасов Киеву.
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