https://ria.ru/20230316/pokazatel-1858270139.html
Показатель EBITDA "Вымпелкома" по МСФО за 2022 год вырос на 9%
Показатель EBITDA "Вымпелкома" по МСФО за 2022 год вырос на 9% - РИА Новости, 16.03.2023
Показатель EBITDA "Вымпелкома" по МСФО за 2022 год вырос на 9%
Показатель EBITDA компании "Вымпелком" (бренд "билайн") по МСФО за 2022 год вырос на 9% по сравнению с 2021 годом, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:55
2023-03-16T12:55
2023-03-16T12:55
билайн
вымпелком
россия
технологии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Показатель EBITDA компании "Вымпелком" (бренд "билайн") по МСФО за 2022 год вырос на 9% по сравнению с 2021 годом, сообщает пресс-служба компании.Вместе с тем общая выручка "Вымпелкома" (бренд "Билайн") по МСФО в прошлом году снизилась на 1,4%, до 286,7 миллиарда рублей."В 2022 году общая выручка снизилась на 1,4% по сравнению с 2021 годом. В то же время сервисная выручка выросла на 3,0%, а показатель EBITDA вырос на 9,0% по сравнению с прошлым годом. В 2022 году рентабельность по EBITDA составила 41,3%, что на 3,9 процентных пункта выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении компании.Рост показателя EBITDA обусловлен реализацией заявленной стратегии развития клиентоцентричной модели.В компании отметили, что рост конвергированных абонентов (мобильный бизнес и фиксированная связь) составил 3%, рост выручки от фиксированной и конвергированной связи составил 8% в 2022 году.Капитальные затраты в прошлом году составили 59,3 миллиарда рублей, снизившись на 20,9% по сравнению с 2021 годом. Это связано с тем, что билайн в 2020-2021 годах проводил масштабную стройку сети и успел завершить ее до начала 2022 года. Компания в основной массе успела заранее закупить основное необходимое оборудование на 2022 год. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с цепочкой поставок после введения санкций и ограничений экспортного контроля, билайн Россия продолжает развивать свои сети, уделяя особое внимание качеству сети и ее покрытию.Общая база мобильных абонентов билайн в конце 2022 года составила 44,8 миллиона, что является снижением на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая корректировка абонентской базы - следствие снижения валового количества некачественных продаж в неэффективных каналах, которую билайн последовательно проводил в течение всего 2022 года.
https://ria.ru/20230201/data-tsentr-1848967571.html
https://ria.ru/20230217/bilayn-1852420849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, россия, технологии
Билайн, ВымпелКом, Россия, Технологии
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Показатель EBITDA компании "Вымпелком" (бренд "билайн") по МСФО за 2022 год вырос на 9% по сравнению с 2021 годом, сообщает пресс-служба компании.
Вместе с тем общая выручка "Вымпелкома" (бренд "Билайн
") по МСФО в прошлом году снизилась на 1,4%, до 286,7 миллиарда рублей.
"В 2022 году общая выручка снизилась на 1,4% по сравнению с 2021 годом. В то же время сервисная выручка выросла на 3,0%, а показатель EBITDA вырос на 9,0% по сравнению с прошлым годом. В 2022 году рентабельность по EBITDA составила 41,3%, что на 3,9 процентных пункта выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении компании.
Рост показателя EBITDA обусловлен реализацией заявленной стратегии развития клиентоцентричной модели.
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В компании отметили, что рост конвергированных абонентов (мобильный бизнес и фиксированная связь) составил 3%, рост выручки от фиксированной и конвергированной связи составил 8% в 2022 году.
Капитальные затраты в прошлом году составили 59,3 миллиарда рублей, снизившись на 20,9% по сравнению с 2021 годом. Это связано с тем, что билайн в 2020-2021 годах проводил масштабную стройку сети и успел завершить ее до начала 2022 года. Компания в основной массе успела заранее закупить основное необходимое оборудование на 2022 год. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с цепочкой поставок после введения санкций и ограничений экспортного контроля, билайн Россия
продолжает развивать свои сети, уделяя особое внимание качеству сети и ее покрытию.
Общая база мобильных абонентов билайн в конце 2022 года составила 44,8 миллиона, что является снижением на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая корректировка абонентской базы - следствие снижения валового количества некачественных продаж в неэффективных каналах, которую билайн последовательно проводил в течение всего 2022 года.
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