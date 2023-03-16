https://ria.ru/20230316/pogoda-1858193665.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Пасмурная погода с осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:03
2023-03-16T08:03
2023-03-16T08:03
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пасмурная погода с осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода обусловится влиянием холодной фронтальной системы, поэтому ожидается пасмурная, облачная погода, пройдут кратковременные осадки в смешанной фазе - дождь, мокрый снег. В Москве плюс 2-4 градусов, в Подмосковье 0 - плюс 5 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный с разворотом на северный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230315/temperatura-1857987922.html
москва
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
В Москве в четверг будет пасмурно, воздух прогреется до четырех градусов