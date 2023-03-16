Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/pogoda-1858193665.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Пасмурная погода с осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:03
2023-03-16T08:03
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854551210_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_e8c10020333da729a702c3e99d44b4ab.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пасмурная погода с осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода обусловится влиянием холодной фронтальной системы, поэтому ожидается пасмурная, облачная погода, пройдут кратковременные осадки в смешанной фазе - дождь, мокрый снег. В Москве плюс 2-4 градусов, в Подмосковье 0 - плюс 5 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный с разворотом на северный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230315/temperatura-1857987922.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854551210_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_18205430a1b390db890b74241a765746.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

В Москве в четверг будет пасмурно, воздух прогреется до четырех градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТуристы из Китая на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Туристы из Китая на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Туристы из Китая на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пасмурная погода с осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода обусловится влиянием холодной фронтальной системы, поэтому ожидается пасмурная, облачная погода, пройдут кратковременные осадки в смешанной фазе - дождь, мокрый снег. В Москве плюс 2-4 градусов, в Подмосковье 0 - плюс 5 градусов", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный с разворотом на северный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года
15 марта, 12:03
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала