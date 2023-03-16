https://ria.ru/20230316/pogoda-1858193665.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.03.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Пасмурная погода с осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T08:03

2023-03-16T08:03

2023-03-16T08:03

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пасмурная погода с осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода обусловится влиянием холодной фронтальной системы, поэтому ожидается пасмурная, облачная погода, пройдут кратковременные осадки в смешанной фазе - дождь, мокрый снег. В Москве плюс 2-4 градусов, в Подмосковье 0 - плюс 5 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный с разворотом на северный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230315/temperatura-1857987922.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец