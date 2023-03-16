https://ria.ru/20230316/podmoskove-1858259575.html

Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье к концу 2025 года

Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье к концу 2025 года - РИА Новости, 16.03.2023

Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье к концу 2025 года

Капитальный ремонт более 4 тысяч домов проведут в Московской области до конца 2025 года, сообщил на заседании Мособлдумы министр ЖКХ Подмосковья Антон... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:25

2023-03-16T12:25

2023-03-16T12:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Капитальный ремонт более 4 тысяч домов проведут в Московской области до конца 2025 года, сообщил на заседании Мособлдумы министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский."В 2023-2025 годах мы планируем провести капитальный ремонт 4461 дома на общую сумму 57,1 миллиарда рублей", - сказал Велиховский.Он добавил, что в рамках капитального ремонта планируется заменить более 1 тысячи лифтов в 357 многоквартирных домах, а также полностью заменить инженерные коммуникации в 717 домах.

https://realty.ria.ru/20230316/arenda-1858211759.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), московская областная дума