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Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье к концу 2025 года - РИА Новости, 16.03.2023
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Новости Подмосковья
 
12:25 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/podmoskove-1858259575.html
Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье к концу 2025 года
Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье к концу 2025 года - РИА Новости, 16.03.2023
Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье к концу 2025 года
Капитальный ремонт более 4 тысяч домов проведут в Московской области до конца 2025 года, сообщил на заседании Мособлдумы министр ЖКХ Подмосковья Антон... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:25
2023-03-16T12:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Капитальный ремонт более 4 тысяч домов проведут в Московской области до конца 2025 года, сообщил на заседании Мособлдумы министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский."В 2023-2025 годах мы планируем провести капитальный ремонт 4461 дома на общую сумму 57,1 миллиарда рублей", - сказал Велиховский.Он добавил, что в рамках капитального ремонта планируется заменить более 1 тысячи лифтов в 357 многоквартирных домах, а также полностью заменить инженерные коммуникации в 717 домах.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума

Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье к концу 2025 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКапитальный ремонт жилья
Капитальный ремонт жилья - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Капитальный ремонт жилья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Капитальный ремонт более 4 тысяч домов проведут в Московской области до конца 2025 года, сообщил на заседании Мособлдумы министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
"В 2023-2025 годах мы планируем провести капитальный ремонт 4461 дома на общую сумму 57,1 миллиарда рублей", - сказал Велиховский.
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Он добавил, что в рамках капитального ремонта планируется заменить более 1 тысячи лифтов в 357 многоквартирных домах, а также полностью заменить инженерные коммуникации в 717 домах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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