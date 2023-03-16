https://ria.ru/20230316/podmoskove-1858226781.html
В Подмосковье упростят подключение к электричеству мобильных точек питания
В Подмосковье упростят подключение к электричеству мобильных точек питания - РИА Новости, 16.03.2023
В Подмосковье упростят подключение к электричеству мобильных точек питания
Власти Московской области прорабатывают меры поддержки по упрощению подключения к электричеству мобильных точек питания в общественных местах, сообщил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:41
2023-03-16T10:41
2023-03-16T10:41
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Власти Московской области прорабатывают меры поддержки по упрощению подключения к электричеству мобильных точек питания в общественных местах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik."Для того, чтобы продавать мороженное или жарить гамбургеры ,нужно электричество. Мы понимаем, что 300-500 тысяч рублей – это космические деньги и бизнеса может не быть. Мы сейчас думаем и предложим способы как точкам в людных местах упростить весь процесс", - сказал Воробьев.По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 1350 пунктов мобильного питания."Мы сейчас прорабатываем пилотный проект, когда предприниматели, открывая точку питания, смогут подавать заявку на размещение и техническое присоединение и возможно проработаем какую-то субсидию на компенсацию", - добавила Зиновьева.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Власти Московской области прорабатывают меры поддержки по упрощению подключения к электричеству мобильных точек питания в общественных местах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik.
"Для того, чтобы продавать мороженное или жарить гамбургеры ,нужно электричество. Мы понимаем, что 300-500 тысяч рублей – это космические деньги и бизнеса может не быть. Мы сейчас думаем и предложим способы как точкам в людных местах упростить весь процесс", - сказал Воробьев
.
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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 1350 пунктов мобильного питания.
"Мы сейчас прорабатываем пилотный проект, когда предприниматели, открывая точку питания, смогут подавать заявку на размещение и техническое присоединение и возможно проработаем какую-то субсидию на компенсацию", - добавила Зиновьева.