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В Подмосковье упростят подключение к электричеству мобильных точек питания - РИА Новости, 16.03.2023
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Новости Подмосковья
 
10:41 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/podmoskove-1858226781.html
В Подмосковье упростят подключение к электричеству мобильных точек питания
В Подмосковье упростят подключение к электричеству мобильных точек питания - РИА Новости, 16.03.2023
В Подмосковье упростят подключение к электричеству мобильных точек питания
Власти Московской области прорабатывают меры поддержки по упрощению подключения к электричеству мобильных точек питания в общественных местах, сообщил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:41
2023-03-16T10:41
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Власти Московской области прорабатывают меры поддержки по упрощению подключения к электричеству мобильных точек питания в общественных местах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik."Для того, чтобы продавать мороженное или жарить гамбургеры ,нужно электричество. Мы понимаем, что 300-500 тысяч рублей – это космические деньги и бизнеса может не быть. Мы сейчас думаем и предложим способы как точкам в людных местах упростить весь процесс", - сказал Воробьев.По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 1350 пунктов мобильного питания."Мы сейчас прорабатываем пилотный проект, когда предприниматели, открывая точку питания, смогут подавать заявку на размещение и техническое присоединение и возможно проработаем какую-то субсидию на компенсацию", - добавила Зиновьева.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье упростят подключение к электричеству мобильных точек питания

© Фото : пресс-служба Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : пресс-служба Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Власти Московской области прорабатывают меры поддержки по упрощению подключения к электричеству мобильных точек питания в общественных местах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik.
"Для того, чтобы продавать мороженное или жарить гамбургеры ,нужно электричество. Мы понимаем, что 300-500 тысяч рублей – это космические деньги и бизнеса может не быть. Мы сейчас думаем и предложим способы как точкам в людных местах упростить весь процесс", - сказал Воробьев.
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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 1350 пунктов мобильного питания.
"Мы сейчас прорабатываем пилотный проект, когда предприниматели, открывая точку питания, смогут подавать заявку на размещение и техническое присоединение и возможно проработаем какую-то субсидию на компенсацию", - добавила Зиновьева.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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